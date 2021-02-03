美國總統拜登上台，一方面要應對新冠肺炎嘅疫情嚴峻，另一方面要收拾前任總統特朗普留下嘅爛攤子，真可謂忙到氣咳！之不過，從拜登甫上任嘅外交政策看，對華持續強硬嘅立場則不會變！對於美國呢隻鷹，打鐵既然要自身硬，便要丟掉幻想，隨時準備戰鬥嘅裝備！

白宮發言人普薩基日前透露，白宮已檢討前總統特朗普任內所有國家安全政策，包括去年簽訂嘅首階段中美貿易協議，稱不能假設所有政策都會延續，並強調會以強勢立場處理中美關係。美國國家安全顧問沙利文更揚言，華府應讓中國喺香港、新疆及台灣問題上付出代價！吃了蒜頭？好大的口氣！

事實上，美國國務卿布林肯和財政部長耶倫，早已各自擺出對中國嘅強硬姿態。布林肯比起前任國務卿蓬佩奧，其對中國的仇恨，暫時看來只有過之而無不及，佢形容中國為美國本世紀最大嘅外交挑戰！而耶倫這位理財專家，也把中國定性為美國最重要嘅戰略競爭對手。布林肯不久前才與歐盟外交和安全政策高級代表博雷利通電話，強調修復美國與歐盟嘅關係，合力應對中國，其「亡我之心」路人皆見矣！

從另一個角度看，中國崛起，西方諸國無不如芒在背，儘管中國向華府釋出善意，譬如近期大量購買美國農產品，美國農業部日前便指中國已購買近600萬噸美國粟米，創下單周採購紀錄，並可能再增購200萬噸，然而山姆大叔從來不會得些好意就收手，你愈退讓他便愈得戚威逼！中美軍事角力，美國最近便繼續增兵西太平洋維持對中國施壓。對付美國，還是毛澤東最有辦法，就是當美國係「紙老虎」，從思想層面看不起你，他說即使發生最困難的情況，一是爭取最有利的局面，一是準備應付最壞的情況。中國已非昔日吳下阿蒙，爭取不到最有利局面，最壞情況也不必貼錢買難受吧！