台灣放寬「萊豬」進口問題擾攘多時，至今還是爭吵不休，未見平息。本來民眾的食物健康問題，現今演變成政黨之爭，只要國民黨死咬不放，把群眾的反萊豬情緒拖到下一回的選舉，手頭便會多一件攻擊民進黨的武器。

所謂放寬萊豬進口，指的是容許含有萊克多巴胺這種瘦肉精的美國豬肉進口。本來這並非甚麼大不了的議題，台灣每年消費的豬肉中，佔了九成是本地飼養，而且本地農業部也不是完全禁止豬農使用瘦肉精，只是跟隨歐盟標準，禁止萊克多巴胺而已。台灣進口的豬肉，來源包括加拿大和澳洲，就算美國進口的豬肉，也並非一律萊豬，計算起來，佔的比例更少了。這麼不成比例的萊豬，為何會變成久纏不去的社會議題呢？

我覺得問題的根源是進口萊豬影響台灣豬農的利益，台灣本地豬肉售價較高，這次開了先例，日後可能有人從加、澳引進，台灣豬農的貿易壁壘難再守住，原來的優勢將被蠶食。台灣網絡上謠傳以後吃到萊豬做的滷肉飯、水餃，可能會傷害健康，甚至造成自閉症。這些說法缺乏科學根據，只是有意挑起群體恐慌。

由於在國民黨馬英九執政時，民進黨堅持反對含萊克多巴胺的美國牛肉進口，極盡民粹主義能事，反對得過分激烈；如今兩黨地位倒轉，民進黨執政，負責引進萊豬，護航的民進黨政客的尷尬可想而知，被批評是雙重標準當然不可能洗脫。

一次電視辯論中，有國民黨立委問：進口萊豬到台後，官員不吃，小學生不吃，軍警消榮民也不吃，要賣給誰啊？主持人曾博恩耍個小聰明笑話說：做成肉鬆，然後賣給中國大陸。之後國台辦連忙回應說：大陸一向嚴禁台灣肉類產品輸入，近期已加大查驗力度。台灣兩黨之爭，中國大陸竟然成為嘲笑對象，加強管制在所難免，恐怕這些萊豬只可能留在台灣，當執政黨大佬的美食了。