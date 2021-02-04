正論：突襲圍封無功還　無能廢官應下台

自港府宣布年廿九以前都會突襲封區強檢後，封區行動變本加厲，連續4晚突襲，繼一晚封4區後，昨晚又突然「殺落」柴灣、屯門及土瓜灣拉起封鎖線，大批警員駐守，一片雞飛狗跳、風聲鶴唳的景象。問題是，連日來的突襲封區皆無所獲，反而將居民嚇個半死，何況象徵式封區10多小時便告收隊，容易走甩隱形患者，擺明姿勢大於實際。

柴灣興華邨美華樓、屯門豐景園第一座昨晚7時被劃入「受限區域」，土瓜灣定安大廈D座則在8時半劃為「受限區域」，區內人士需禁足接受強制檢測。翻查資料，柴灣及屯門兩幢大廈在過去14日均有一宗確診個案，前者為源頭不明的長者，後者則是近日爆疫的機場三跑工人。只有一宗個案便勞師動眾突襲圍封，早前油麻地「受限區域」甚至有大廈在過去兩星期內並無確診，難怪惹起外界質疑當局圍封準則何在，更難怪有區議員怒斥勞民傷財。

誠然，港府終於有所行動，總好過望天打卦甚麼也不做，但這種斬件式突襲圍封卻往往雷大雨小，成效不彰。可以看到，自圍封北角東發大廈零確診後，連日來的封區行動都沒有找出確診患者，日前一晚封4區，亦僅在佐敦圍封區發現一宗不確定個案，昨晚的行動會否又是無功而還，可思過半矣。早就有專家質疑，內地封區強檢動輒最少14日甚至逾月，確保隱形患者無所遁形，惟香港封區則只有短短12小時，若隱形患者的病毒量未足以被檢測出來，即使這一刻沒有確診，也不代表日後不會確診，試問如此象徵式封區，如何達致全港清零？

更遑論不應門者比例偏高，例如日前一晚圍封油麻地、紅磡、尖沙咀及元朗部分大廈，無應門住戶比例佔17.8%，油麻地更高達31%。港府高官事後煞有介事警告，會就此向法庭申請手令破門入屋捉拿違規者，但正如法律界人士質疑，當局難以證實是否有人刻意拒絕應門，難道連行動不便的人也要告嗎？可見所謂破門執法無非言過其實，港府根本沒有辦法做到滴水不漏。

本港確診個案與日俱增，昨日又新增19宗確診，偏偏「受限區域」居然一宗也沒有，未免太神奇，益發證明港府的封區行動無的放矢，未能精準出擊，甚至有做騷之嫌。正如本報日前指出，與其斬件式封區強檢，不如實行全民強制檢測，果斷清零，實現通關重振經濟，無謂拖拖拉拉天半吊。有人建議港府以現金津貼鼓勵市民遵守強檢並非全無道理，總勝過又是申請法庭手令，又是破門入屋，弄得民怨沸騰。

當然，港府抗疫表現一塌糊塗，說到底是人的問題。食衞局局長陳肇始作為領軍部門首長，德不稱位，能不稱官，毫無羞恥之心，對於外界質疑其胡亂封區一無所獲，竟大言不慚自吹「走在疫情之前」，堪稱不知醜字怎麼寫。市民眼睛是雪亮的，最新民調顯示陳局長民望暴跌，排名創其上任以來新低，足證市民已經忍無可忍。光出糧不做事，納稅人不可能再為這種垃圾官僚埋單，如果局長還有丁點良知，退位讓賢吧，無謂害港害人了。