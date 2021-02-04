世界視線：制裁緬甸軍頭　華府籌碼幾何

美國國務院官員於當地時間周二宣布，認定緬甸軍方奪權的事件屬「軍事政變」，另一方面，據報美國已經準備暫停部分對緬甸的援助，被認為是對該國實施制裁鋪路。

美國停止向緬甸發放援助，被認為象徵意義大於實際。有數據顯示，華府去年援助緬甸的金額只有約一億美元，而且絕大多數是透過公民社會團體發放，直接到該國政府之手的，可謂微不足道，「閂水喉」對軍方將領的阻嚇力聊勝於無。另有報道引述統計數字，自2001年以來，美國援緬金額總額為2.16億美元，同期援助菲律賓的金額則達到4.28億美元。

至於向個別涉及今次奪權行動的緬甸軍方將領實施制裁，實際上包括國防軍總司令敏昂萊等軍方將領，就因被指要為羅興亞少數民族被殘殺負責，2019年就被美國實施制裁，包括禁止入境美國等，結果並未能阻止軍頭們的奪權行動。

另一點值得注意的是，即使美國將制裁範圍由個別將領擴展至跟緬甸的貿易行為，但美、緬貿易往來並不密切。以去年為例，美國自緬甸進口商品總額不足10億美元，緬甸在美國進口國家中排名70，緊隨中東的卡塔爾和非洲國家摩洛哥之後。反觀中國，中、緬兩國去年的貿易額達120億美元之多，中國是緬甸最大貿易夥伴，更別說兩國在基礎設施和能源等方面的合作項目愈來愈多，中國同時是緬甸的最大投資來源國，美、中兩國對緬甸在經濟上的重要性孰輕孰重，不言而喻。

相對於北京方面不拉偏架的態度──強調中國是緬甸的友好鄰邦，並呼籲緬甸各方「在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定」，拜登政府則將層次提升至「民主與獨裁之爭」，既然如此，就有必要把盟友聯合起來，給「獨裁政權」一個教訓。但正如有人指出，日本與印度因為希望取代中國成為緬甸的主要夥伴，仍尋求與緬甸當局建立友好關係，拜登的「首秀」能否成功，不無疑問，而如果小小一個緬甸也搞不定，要搞遏華統一戰線，又豈有成功的機會？