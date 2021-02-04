產評：內地整改入直路　與美爭霸添招數

中美重點科技巨企消息浪接浪，美國電商「一哥」亞馬遜創辦人、同為全球首富的貝索斯宣布引退；曾被視為史上最強新股而上市觸礁的內地螞蟻集團，有機會於農曆新年前正式宣布全面重組。兩者的差別在於貝索斯留下全球反壟斷的爛攤子予繼任人；螞蟻則迅速推行整改大計，以配合監管機構要求。在疫情引發經濟長期堪憂及中美科技戰持續的大前提下，誰能最先與國策磨合，就愈易取得優勢。就此，中國確實佔優。

誠然，一場世紀疫情已令環球經濟千瘡百孔，鑑於民眾對前景惶恐，即使各地政府肯大開水喉派錢催谷消費，也難以令人放心，除必要開支外，總會下意識地儲起更多的應急錢。如是者，各地政府開始對如何精準救市感煩惱，若由直接派錢改為消費券形式，當中涉及的行政費用巨大，反倒激起更多民怨。

再者，疫情造就了一小撮科技巨企強者愈強，若再以疫前思維闊佬懶理，以為可激發創新，早晚會引爆諸如2008年雷曼兄弟事件。既然「大得不能倒」前車可鑑，就更需要防患於未然，先行堵塞金融體系的漏洞。

因此，無論從精準救市角度，抑或避免科技巨企濫用自身「大數據」而胡亂操作，監管機構實有責任盡早行動，經濟才能在優勢互補下盡快恢復過來，就此點而言，目前中國在制度上顯然遠勝美國。可以預計的是，當螞蟻集團與監管機構達成共識後，將有利結合現有支付平台，推動使用數碼貨幣精準消費，同時能準確掌握民眾財務狀況，以免因過度槓桿而引發一環扣一環的連鎖爆煲效應。

相比之下，美國雖然對大型科技企業提出反壟斷訴訟，但礙於制度缺陷，基本上巨企可以「拖字訣」，只要下次選舉換屆，一切又可能推倒重來。若是以往沒有疫情，這樣的政治把戲未必惹人關注，惟目前的現實是去年全球不惜一切代價瘋狂發債，其衍生的違約危機路人皆見，明顯不可持續，故最要緊的是找出精準扶持經濟之法，否則一再派發現金，只會激起貧富更懸殊，惹來更多抗爭，若要逼散戶發動「佔領華爾街3.0」，後果恐內患不斷，根本就是治標不治本。

總括而言，科技巨企絕不能離開政府主體自把自為，在有效監管下，才能發揮固有優勢扶助經濟，尤其當前全球處於歸邊抉擇的「兩極化」關鍵時刻，誰能在經濟層面上佔優，必會獲得更多外力支持。要經濟表現亮麗，就必須推動民眾踴躍消費，帶領「蝴蝶效應」擴散開去。