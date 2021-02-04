功夫茶：港台衰到不能留　摺了乾淨冇憂愁

香港電台係提供公共廣播服務嘅政府部門，政府一年揼成10億個大洋喺港台身上，點知港台不但冇成為政府喉舌，反而一味吃飯砸鍋，處處同政府對着幹，反骨到冇人有！呢個被人叫做「講錯電台」或「傷港電台」嘅公營電台，正正應咗俗語所謂有中錯狀元，冇改錯花名！

呢嗱，講多無謂，食多會滯，劣迹斑斑嘅傷港電台過去一直被外界抨擊立場偏頗、仇警成風，近年違反廣播機構節目守則如食生菜。尋日商經局回應議員書面質詢時就話喇：喺2019-20年度及2020-21年度期間，通訊事務管理局共裁定7宗有關港台節目嘅投訴個案成立，並發出至少一個嚴重警告及3個警告。咦！乜又變咗「警告電台」嗱？

有議員明確指出，通訊局過去兩年接獲唔少針對傷港電台節目嘅投訴，部分更被裁定未能符合客觀、持平和資料準確嘅要求，質問當局會否推出新措施以防止再出現同類情況。事實上，傷港電台過去嘅《左右紅藍綠》、《頭條新聞》均以惡意抹黑警方、煽動仇恨著稱；《台灣故事》又以宣揚「台獨」、分裂國家為職志；最近嘅「罐頭」風波又涉造假新聞誤導讀者等，要言之，講錯電台負面新聞不絕，奇怪嘅係，作為廣播處長嘅梁家榮仲坐定定喺度不必問責下台，唔通佢辦公室種咗好多韭菜？

有道是養兵千日，用在一朝，依家政府卻是以一年10億元公帑養隻狼狗，咬自己祠堂，世上有冇咁笨實嘅政府㗎？當局一味廢噏去年7月中已就檢討港台管治及管理而成立專責小組，卻冇正面回應會否推出短期措施加強監察港台管治及管理。議員不滿商經局一味龜縮，隻字不提如何跟進處理。即係咁，兩條麻甩佬怒目而睥，口出惡言，捋袖而不出拳，起碼都作吓狀：信唔信我打賊你吖啦！依家當局連呢個「架勢」都冇，淨係帶議員遊花園，答非所問，氹氹轉菊花園，搞到你頭都暈，柔弱中帶傷，再唔識追問，咁廢官又可解困得米！

講真，一個經常錯到自己都認唔到自己面孔嘅講錯電台，有乜可能會昨非今是，貫徹符合《香港電台約章》呢？之但係，向來胡作非為慣咗，要佢「私有化」又真係強人所難，爛成咁，執到都喊三聲啦！老老實實，古人都話「當斷不斷，必受其亂」，反中亂港好似「必要時日日做漢奸」嘅李柱銘，都有逐臭之夫提名佢角逐「諾貝爾和平獎」，而傷港電台，政府年倒10億元公帑落海，只贏得一支大碌杉篤口篤鼻，正一係沙頭角村長個女——李愛！長遠之計，理應摺咗佢，除咗冇眼屎乾淨盲，落了片白茫茫大地真乾淨！若將講錯電台塊地拍賣充實庫房或攞啲錢嚟扶貧，起碼基層市民都會講聲多謝吖！