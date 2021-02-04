神州觀察：官員酒駕撞死人　判罰結果惹爭議

內蒙古赤峰市敖漢旗前政法委副書記潘衞國去年4月因酒駕釀致車禍，並造成4人死亡，事後不是第一時間報警，而是找同車乘客頂包試圖逃避罪責，以至存在見死不救、酒駕肇事後逃逸等爭議。惟從當局日前給出的判以7年的有期徒刑來看，明顯屬輕判，而對4名死者家屬合共賠償270萬元人民幣，死者家屬亦不滿意，強烈要求法院予以重罰，加上事涉當地政法官員，難免惹來輿論質疑聲音。

按照內地相關法例規定，車禍造成一至二人死亡的，便屬重大交通事故，肇事後逃逸或有其他惡劣情節的，處以3年以上7年以下有期徒刑，因逃逸致人死亡的，處7年以上有期徒刑；現實當中更有人因此被判處無期徒刑乃至死緩等。本案單就潘的7年判罰結果來說，應是撇清了逃逸致人死亡之責，惟潘身為政法系統官員，在事發後只顧教唆他人作假證，忙於找人頂包，絕對算得上性質惡劣。

何況當局後來還就事故做過司法鑑定，證實其中一名死者並未當場死亡，而是因拖延近3小時才送抵醫院，最終失救而亡，那這段時間內潘的行為又算甚麽？尤其是有輿論認為，駕駛者必為具備完全民事行為能力人，酒後駕駛完全可被視作法律意義上的明知或應當明知，則該行為應被認定為危害公共安全的故意犯罪，在造成特別重大的危害後果時，必須處以更嚴厲的刑罰；甚至有人直言，酒駕致人死亡等同故意殺人，判罰應以無期徒刑起步，反映民眾對酒駕行為的切齒痛恨。而本案肇禍者的政法委副書記身份，勢又會令民眾對當局的判罰結果有想法。首先執法人員酒駕已屬知法犯法，理應罪加一等，其後又玩起教唆誤導、頂包卸責等伎倆，見死不救，一錯再錯，性質更加惡劣，沒有理由不從重處罰。

其次是考慮到內地官場素有官官相護的潛規則，當中或存在袒護、輕判之可能，且過往不乏類似事例，像甘肅隴西縣就曾有工商局幹部醉駕撞死人，卻被免予刑事處罰，當局更擔憂判刑會令其丟掉工作，令輿論嘩然；雲南寧蒗縣政府辦公室原主任酒駕致一死兩傷，並肇事逃逸、唆使親屬頂包，結果同被免予刑責，經群眾舉報，省委巡視組才煞有介事地啟動重審案情，誰知又以「判三緩四」打發民眾，令人汗顏。

酒駕存在極大風險後果，是故所有駕駛者都不該肆意觸犯，官員幹部、尤其是執法官員更應以身作則，做好榜樣，而非明知故犯，教壞市民。對涉及官員酒駕及逃逸、致人死亡等惡行，當局切不可存心包庇袒護，只有從重懲處，才能更好地維謢司法公正、社會正義，不再讓人有話可說。