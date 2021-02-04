緬甸的發展或可說命途多舛。軍政府主動地推行民主化進程，即使是緩進，還帶有軍隊訓政的色彩，總是在和平的基礎推動政治民主，也借之帶動市場化，打破經濟停滯不前的困局。

不過，政治民主化不等於市場即可運作順利，也不是內外經濟因素可以改善，經濟發展並不是可以一蹴即就。因為各種政治因素，中國的資金卻步不前；歐美的資金口惠而實不至；日本投資增加，也是小心謹慎，因為過去受政治變動損失不小。

中、日簽了在第三國市場雙方企業合作的協議，正好讓中日攜手在緬甸發展，也把日本在泰國的經濟布局擴展至緬甸。中國剛提出中緬經濟走廊概念，中緬的邊境貿易興旺，早已取代緬泰的邊境貿易，縱使相當於總經濟規模近半的非法（實為軍方控制）翡翠的生產與出口中國市道有所挫折，經濟形勢仍偏向樂觀。

世界銀行在去年把緬甸經濟增長率預期調低至0.5%，但實際成績是1.7%，比上年的6.8%大減，主要是新冠肺炎疫情打擊，但影響還是有限。下一年度增長預期為2%，基本上都可保持正增長。若是中日投資並不卻步，緬甸經濟更進一步依賴中國因素立足本土發展，例如日本投資的基建陸續投產，對本地的工業化、市場化，以及進一步利用中緬經濟走廊已有的發展勢頭，結果應可比世界銀行的公式估計更為可觀。

緬甸軍方在這個時候突然政變，將會有何影響呢？

或許會因此打斷民主化的進程，但軍方並沒有否定民主化的方向，且目前還只是軍隊訓政階段，由此而產生的轉變有限，未必走回頭路。執政的全國民主聯盟在去年大選大勝之後似乎得意忘形，與軍隊的關係惡化。軍隊要保既得利益，要堅持原來民主化的緩步發展，便可能與全民盟的挾民意對抗有根本的衝突。不過，軍方政變，沒有美國的介入，歐美控制的非政府機構（NGO）也措手不及，少了美國的搗亂，軍方與全民盟還是有談判和解的機會。特別是若中日合作，或加上泰國、南韓，相信也會有機會促成和解談判，不會釀成大衝突。

軍方上一代的領導已轉型為私人企業，不可能支持任何逆反經濟改革與開放的措施，軍方對經濟的介入也大不如前，不可能像以往軍事政變的做法，談判和解還是有頗大的空間，要看全民盟能否忍辱負重。

政變的一個好處是歐美再不能攻擊昂山淑姬及全民盟，全民盟有更大的空間與中、日合作，推動緬甸的經濟繼續發展，這是軍方所不能做到的。