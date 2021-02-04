有位法官日前在審理一宗反修例黑暴期間破壞店舖的案件時慨嘆，此等行為有如傳染病，「一路一路傳出去」。這正是心理學家指出的原理：人一到群體中，個性就會被群體湮沒，智商就會嚴重降低，失去獨立思考能力；而群體追求和相信的從來不是甚麼真相和理性，只是盲從、殘忍、偏執和狂熱。

反修例黑暴之所以造成這麼大的破壞，就是因為幕後黑手利用群眾的盲目和無知，編造謊言，煽風點火，形成政治傳染病。許多黃絲以為自己是在追求民主自由公義，其實他們湮沒在群體中，失去個性和理智，變得偏執和狂熱，終於淪為打砸燒搶的暴徒。警務處處長鄧炳強形容部分示威者的亢奮程度，跟吸食毒品十分類似，正是這個原因。當然，如果執法和司法機構能夠積極配合，速捕速告速審，暴徒不至於如此囂張。可惜事實恰恰相反，警方在黑暴期間總共拘捕逾萬人，至今只有2,400多人被起訴，完成司法程序約940人，當中八成被定罪，僅200人被判監，與被捕人數完全不成比例。「警察密密拉，司法密密放」，香港豈能不亂。

《港區國安法》實施後，黑暴雖然稍為平息，但問題還沒解決，司法亂象依然如故。最匪夷所思的是，壹傳媒黎智英涉嫌干犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，根據國安法相關條文，除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，否則不得准予保釋。條文寫得清清楚楚，而司法機構竟還在爭論不休，有人甚至企圖將普通法無罪推定原則凌駕於國安法，這豈止是自我賦權，簡直是狂妄無知。難道他們以為自己比全國人大常委會更權威？

說到底，司法檢控拖拉，錯漏百出，加上內鬼作祟，黃官為禍，正是黑暴沒完沒了的主要根源。當斷不斷，必受其亂，司法改革刻不容緩，既然港府靠不住，最後還是非中央出手不可。