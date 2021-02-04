亂世未必出英雄，但盜賊歹徒一定空群而出搵快錢，去年罪案率又上升，詐騙案較前年激增89%，網購騙案更暴升204%。其實最大詐騙來自反對派，挾着偽民主光環，誘使血氣方剛的年輕人為他們搞亂香港肆意破壞，枉自「送頭」，最終身陷囹圄。

廢官當道，縱暴容惡，幸有4大紀律部隊撐着半邊天，警隊、海關、入境處及懲教署人員緊守崗位，4大首長領導下，市民得保安全。而《港區國安法》推出7個月，嚇窒黑暴，逃的逃，走的走，示威活動銷聲匿迹，青少年罪行亦減少，涉及妨礙公安罪行的被捕人數更下跌逾40%。總計反修例暴潮，警方拘捕逾萬人，但律政人員檢控龜速，至今僅起訴2,000多人，檢控率兩成而已，只有近200人判監，佔被捕人數不足2%，犯事的人遲遲未受制裁，大大減弱阻嚇性。涉及《港區國安法》罪行的檢控率更低，不足一成，律政司成為眾矢之的，在鄭若驊麾下，完全不成樣子，檢控甩漏，甚至被指淪為漢奸黎智英的保護傘，如何捍衞國安法？法庭在此情況下，更加要好好把關。

然而司法部門口碑不見得比律政司好很多，司法亂象叢生，投訴法官激增，司法改革遙遙無期。世界不停在進步，國安法對司法制度帶來新的改變，戴着英式假髮的法官可以無動於衷嗎？墨守成規是戀殖，還是阻住地球轉？

捉放漢奸黎智英的保釋鬧劇，正正考驗司法制度如何適應及維護國安法。終審法院對《港區國安法》第42條有關保釋門檻的詮釋，將會約束以後的判決。普通法雖有寧縱毋枉的原則，然而一國兩制下，沒有可能完全跟隨英式法制，國家安全比一般法律程序重要。黎智英官司纏身，若獲保釋，有可能潛逃再從事危及國安的勾當。警察拉人，司法放人，國安法便成為無牙老虎，大家想回到2019年的黑色暴亂期嗎？