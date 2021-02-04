1月26日，緬甸軍方召開記者會宣布，有大量證據證明去年11月的大選涉及舞弊，譬如重複投票和無身份證件投票，並要求由昂山淑姬領導的全國民主聯盟（全民盟）於2月1日就職前解決問題。其他政黨提出重新點票，對問題選票進行查證。聯邦選舉委員會表示選舉無問題。而全民盟則不同意。

1月27日，國防軍總司令敏昂萊發出訊息：若有人不遵守憲法，那麽憲法就應被廢除。2月1日，緬甸軍方拘留國務資政昂山淑姬、總統溫敏和執政黨全民盟多名高層，並宣布國家進入緊急狀態，為期一年。且根據憲法第417條，由國防軍總司令接掌權力。一、將重新大選，大選後會把政權移交予新當選的政黨。二、重新核查去年11月大選過程。三、繼續防疫。四、推動經濟復甦。昂山則呼籲人民拒絕低頭，並且要上街抗爭。

緬甸自脫離英國獨立後，政府由軍方控制，1988至2010年軍政府以騷亂為名，一直軟禁昂山，以阻止她參加大選，期間昂山獲頒諾貝爾和平獎，更成為與專制政權抗爭的表表者。在各方游說和壓力下，軍方於2011年交出政權，並於2015年進行大選，全民盟贏得多數議席執政，昂山成為國務資政，坐上有實權而類似總理的職位，但軍方在議會和政府仍有一定分量的權力和影響力。

一般認為，緬甸是以和平方式成功由軍政府過渡至文人民主政府，算是近代示範。今次緬甸軍方奪權，反映了：一、民主政治尚未成功，甚至是倒退和失敗。二、軍方以軍權壓倒政權，是另類暴力，違反民主精神。三、軍方的手段違反法治：（1）選舉有舞弊應交由警方及法庭處理。（2）制度有問題應由政府及國會（軍方也有代表）成立調查委員會調查，而非軍方操控。（3）由軍方拘留政府要員是顛倒權力結構。很明顯，整個事件是緬甸軍方破壞所有機制和法規，以軍權推翻現政府，是徹頭徹尾的軍隊政變。

事件令人感到唏噓。2011年軍方和平交出政權，卻未能發展出行得通的政體來。是甚麽原因呢？是否傳統政治上的要素未處理好，如形而上的對民主價值觀，文化、信念和實踐都未有足夠的認識和了解，去融匯成為大部分國民的思想系統？還是一些形而下的基本基石尚未奠基，如中產階級數目不足、社會經濟未達標、社會仍在貧困中、資訊流通未及水平等？最後還是回到基本，是否人對利益和權力緊緊抓着，永不放棄？這都有待社會學家研究！

緬甸情況令人擔心，期望有能力的國家、人士能予以協助，讓緬甸各方能士，一同合憲、合法地和平解決問題。