香港本來是個福地，背靠祖國，物資豐富，經濟發達，天災少之又少，市民安居樂業。然而，這樣的老好日子隨着反中亂港的黑手攪局，將政治病毒大規模散播，中毒者遍布社會各階層，荼毒正常人心智，終於將福地摧毀為亂地。反修例黑暴雖已平息，但餘毒仍在，部分人無中生有，逢中必反，以致港府連抗疫都事倍功半。

港府擬重開部分戶外體育場所，包括運動場跑道、網球場及高爾夫球場等，惟場地負責人必須確保使用者利用「安心出行」應用程式或登記個人資料記錄行蹤。結果，原為方便追蹤患者的防疫措施又被上綱上線，筆者便有朋友痛斥港府此舉是為了全民監控，收集港人DNA交給內地政府，但到底如何透過一個App收集DNA，而內地政府收集港人DNA目的何在，朋友說不出究竟，但就一口咬定這是「港共陰謀」。這位朋友平時言行正常，惟事情若涉及中港政府就仿似鬼上身般判若兩人，令人側目。

最諷刺的是，部分港人動輒將私隱掛在嘴邊，連港府鼓勵下載「安心出行」也說成是全民監控，偏偏樂此不疲在社交網站分享自己私隱，事無大小皆放上網要人Like and Share，彷彿不上網便無法顯示自身存在；再說，舉凡愈先進的地方，基本上愈無私隱可言，網上的痕迹固然可以輕易追查，而一張八達通卡或信用卡，便記錄了持卡人的行蹤及消費喜好，加上天眼密布，要是港府有心追查市民私隱，還要用App才查得出嗎？

其實，來說是非者，便是是非人。這些香港人之所以這麼抗拒掃描行蹤，普通不過的防疫措施都與內地陰謀掛鈎，小小事都說成天塌下來一般，無非心中有鬼，作賊心虛。這些人在黑暴一役或曾經充當暴徒，或涉及更嚴重的刑事罪行，或最低限度參與過遊行和初選等，於是港府為了防疫而推出的應用程式，在他們眼中也成了罪大惡極的搜捕工具。