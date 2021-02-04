緬甸爆發軍事政變，「民主女神」昂山淑姬被軟禁，她呼籲支持者上街抗爭，捍衞自己的權利。很多人為緬甸的局勢擔心，筆者則奉勸大家少憂少惱，太陽會照樣升起，當地人的日子仍舊會是這麼過。小規模的示威或許會有，即使陣勢再大，也不過是像月前泰國反政府運動般的規模，三數星期就能平息，國家機器還是會如常運轉。

緬甸的年輕一輩或許對民主有少許憧憬，但是中年或以上的，對於民選政客溫溫吞吞的做事手法素有微言，反而覺得軍政府更加敢作敢為，施政更加適合國家。

很多香港人，尤其是「黃絲」一族，長期受英、美等西方國家的思想薰陶，以為天底下所有民眾都渴求西式體制，都會前仆後繼地為民主而戰，他們的無知委實讓人尷尬。

正如本欄日前所說，世界最少有一半人口對西方模式心存疑慮，就算實施一人一票選舉，也不一定是奉行英美模式。西方以為自己的制度是熊掌，別人卻可能視之為砒霜。

如果這場軍事政變發生在3個月之前，或許還會引起緬甸人較強烈的反彈，但是經過最新一次的美國總統選舉，西式民主醜態畢呈，論政權交接的文明程度，較之於第三世界國家猶有不如，試問如斯民主，何貴之有？因此，今日好些地區，如果有人要推倒民主體制，遇到的民間反抗，肯定會較以往為少。

昂山淑姬曾經獲得諾貝爾和平獎，未執政之前，是自由民主的標誌性人物。但她上台短短幾年，就變得兩面不是人，西方說她是叛徒，國內軍人則視她為一個礙手礙腳的政治擺設。「民主女神」的失敗清楚告訴世人，所謂的「普世價值」，很多時只是流於空談的理論，在實際政治環境往往不濟事。世界上還以為西式民主是完美無缺的人，是時候該醒一醒。