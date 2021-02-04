下周五大年初一，基層打工仔，一眾受禁聚令所苦嘅酒吧、健身室、美容院、按摩業等嘅老闆，「恭喜發財」恐怕說不出口！疫情下基層勞工去年以來飽受工時不足、減薪煎熬，今年港府更宣布法定最低工資將維持時薪37.5元嘅水平！

呢個政府向來嫌貧愛富，口就話「急市民所急」，實則刻薄寡恩，對小市民斤斤計較，對基層向來甚少體恤，政策堅離地！事實上，廢柴政府經常被轟善財難捨、冤枉甘心！呢，拯救海洋公園呢個無底黑洞，一倒幾十億元眼都唔眨一下；救愈做愈燶嘅國泰航空，又動用273億元；花喺「社會毒瘤」假難民身上，7年燒咗逾60億元；買劣質口罩花2.3億元，連同啲送都冇市民吼嘅阿婆底底銅芯口罩，恐怕都嘥咗5至6個億啩！

之但係，最低工資每兩年加極都係兩至3蚊，即使今年加兩蚊，都只係涉及約一億元，然而政府對基層永遠分毫必計，尤其嗰位「神童局長」羅致光，佢身為勞福局局長，講嘢冇錯係好過冇邏輯嘅陳肇始，不過佢啲「金句」就成日惹火上身，好似話「沒有貧富懸殊現象，便沒有今天的我」，被網民痛斥佢「騎着窮人上位」！而要收緊長者綜援，就話「當大家都120歲，60歲只係中年」！老朽由是相信，降低兩蚊乘車優惠門檻至60歲，佢打從心底裏抗拒，是以一直想方設法拖得就拖，又話要個人八達通以防止濫用，懶理不少長者申請有困難，又話要加多一蚊去到3蚊，被市民狂轟佢係cheap精！

「今天的我」嘅羅局長，飛黃騰達，自己揸車返工話可以慳番個口罩，又話最低工資不應該被理解為解決低收入人士和在職貧窮嘅唯一方法，唔夠錢使可以申請綜援，低收入家庭可以申請在職家庭津貼。唉！老朽都唔明，點解啲老人家駝住背仲要周街執紙皮、鋁罐，神童局長咁幫你，仲咁犯賤？