根據世界衞生組織最新發表數字，香港連續兩年成為世界上人均年齡最高的地區，甚至超過一向位列前茅的日本。2019年香港女性平均為88.13歲，男性平均為82.34歲，兩者合計是84.7歲，是所有國家及地區中排名最高；日本女性平均為87.45歲，男性平均為81.41歲，合計是83.7歲。

按國家的平均年齡排列，榜首幾名除了日本，還有瑞士、新加坡、澳洲、西班牙等，隨後跟着香港人比較熟悉的，包括意大利、瑞典、法國、南韓、加拿大、盧森堡、荷蘭、挪威、新西蘭、奧地利、愛爾蘭、英國、比利時、芬蘭、葡萄牙、德國、丹麥等，佔了多數是西歐國家。讓人感到意外的，是世界經濟總額排第一位、人均GDP位列世界前10名的美國，人均壽命為79.3歲，僅排第31名，落後於其他發達國家。中國排第53名，平均壽命76.1歲，男性平均壽命74.6歲，女性平均壽命77.6歲，算是名次較後，與第二經濟大國地位不配襯。

有網站列出一張10大健康食品的名單如下：一是納豆，二是鯖魚，三是乳酪，四是豆腐，五是醋，六是西蘭花，七是番茄，八是泡菜，九是牛油果，十是蘋果。仔細分析，這張健康食品名單明顯是以日本食物為基礎，列出的食物中如納豆、鯖魚、豆腐、泡菜都是日本人的日常食物，而不是歐美人士慣吃，其餘則是歐美人士常吃。香港被歸納到中國之內，不會突出其日常飲食習慣。

香港居住環境狹窄，空氣污濁，生活匆忙，工作壓力大，飲食習慣欠佳，不避煎炸，肉多菜少，高膽固醇類佔多，竟然成為世界人均年齡之冠，實在百思不得其解。對生活豐裕、沒有太多病痛、頤養天年的退休老人來說，得享高壽當然是好消息，但對社會主力的精壯一代，要長期供養老一輩，尤其是日益昂貴的醫藥費，平均年齡延長可能是壞消息，怪不得有些黃絲社交媒體為此不住詛咒廢老了。