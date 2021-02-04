上周本欄刊出《三年零八個月 誰在香港抗日》之後，反應熱烈，得到港區人大代表和政協委員的關注及表示會跟進。一位曾在半島酒店吉地士餐廳任職、已退休的前香港洋務工會理事在澳洲發來短訊：「原來如此。」有讀者詢問「紅鷹隊」的事迹，問可否透露更多。為此，筆者補充下述要點。

紅鷹隊共8人，又名沙田中隊，隊長黃冠芳，副隊長劉錦進，即「劉黑仔」。《紅鷹隊》文中提及的隊員還有鄧斌，即《紅鷹隊》的作者，以及張興、張金伯。

文中提及建立的敵後根據地有甚麼規模？「吊草岩村的基本群眾成立一個叫做『游擊隊之友』的群眾組織，這組織是半公開的。凡是擁護共產黨、願意抗日、願意和游擊隊作朋友的，經過介紹都可以參加。在吊草岩村的帶動下，這一組織很快在各村也相繼建立起來。」「接着我們就進一步幫助各村組織了抗日政權。這樣，整個游擊區的群眾，便在抗日救國的旗幟下，以不同的形式普遍地組織起來了。從此以後，村村有崗、山山有哨，不論漢奸特務化裝成砍柴的，還是扮成商人，只要一進入我們游擊區，立刻就陷入了群眾的天羅地網。小股鬼子和漢奸特務再也不敢踏進這一地區來了，於是我們便接二連三地襲擊九龍的鬼子。」

《紅鷹隊》一文用了較長的篇幅介紹了1943年5月一場很大的反掃蕩戰役。「鬼子的那次軍事行動規模最大，敵人集中兩千人馬，向在九龍半島上活動的我港九大隊（即後來改稱為東江縱隊的廣東人民抗日游擊隊港九大隊）進行掃蕩。」沙田中隊即紅鷹隊擔負狙擊和牽制日憲查隊，支援大部隊主力，減低日寇對大部隊圍剿掃蕩的軍事壓力。紅鷹隊先後採取了7次不同形式的突襲行動，成功拖住日軍主力，包括有：襲擊鬼子巡邏船，槍決憲查隊的漢奸大紅人陸通譯，襲擊啟德機場，剷除牛池灣日寇崗哨，大鬧九龍塘的九龍酒家，在市區多處散發抗日傳單，用定時炸彈炸毀了廣九鐵路二號鐵橋。最後，「敵人被迫連夜把蛋家灣、大雨（嶼）山、浪口等地的憲查隊撤回市區。」紅鷹隊勝利完成任務，受到大隊首長稱讚：「黑仔，聽群眾說你們都生有翅膀，能飛千里呢！」

此外，劉黑仔扮日本軍曹，鄧斌和張興扮鬼子兵，張金伯扮密探，半夜摸入日軍駐守九龍塘漢奸陸通譯的洋樓，用「皇軍」的名義賺門後，經陸的三姨太通報騙下樓，然後帶他到街上預定地點行刑。劉黑仔向他宣布「宣判你死刑，就地執行！」鄧斌一槍把他幹倒了，處決漢奸的消息令鬼子震驚及走狗腳軟。

另外，隊長黃冠芳帶4人，副隊長劉黑仔帶兩人，分兩隊冒着牛毛細雨不顧毒蛇惡蚊，深夜11時潛伏鑽石山上雜草叢中，伺機制服機場崗樓守衞的摩羅差兵，潛入機場內的汽油庫安裝計時炸彈，劉黑仔更偵察到一架敵機泊在機庫內，立即除掉守衞，再安上計時炸彈。紅鷹隊全部安全離開後，在九龍山頭靜觀，午夜12時先後兩聲爆炸巨響，「震得大地發抖，濃煙捲着大火在飛機場上沖天而起，映紅了半邊夜空」，機場登時大亂。