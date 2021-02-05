世界視線：普京鐵腕囚異己　拜登隔空冷處理

俄羅斯總統普京鐵腕回應國內反政府示威潮，反對派領袖納瓦尼被判囚3年半。眼見納氏和莫斯科街頭數以百計示威者被捕，美國白宮新主人拜登卻顯得低調和冷淡，目前只是由國務卿布林肯作公開表態，要求俄方放人，更看不到美方有即時制裁俄國的動作。此皆說明拜登還不打算與普京正面交鋒，俄國反對派對這位美國總統的一腔期望恐怕要落空。

拜登去年競選總統時，曾直斥普京政權是美國頭號威脅。他成功當選一度令俄國反對派大受鼓舞，流亡德國的納瓦尼趁機對普京發起挑戰。納氏選擇在拜登就職前3天，以闖關形式強行返回莫斯科。雖然他在機場被捕，但全俄各地反對派一呼百應，發動了近年最大規模的示威潮。透過這次行動，納氏向拜登為首的西方國家領袖，展示了自己在俄國反對派陣營的領軍地位，藉此爭取國際社會對他的支持。

然而納瓦尼的揭竿而起，顯然擾亂了拜登的內政外交優先次序。後者當前的首要任務，對內當然是要確保新冠疫苗得以大規模接種，以便盡快恢復經濟；對外其國安團隊顯然亦更傾力於鋪排對中國的合圍。在此背景下，拜登雖然在周二與普京首次通電話時要求俄方釋放納瓦尼，但並沒有公開對俄國反對派表達強力支持。而布林肯亦只是對俄國示威者被捕「深感不安」，與他對中國的強硬態度形成鮮明對比。

克宮似亦洞察美方底牌，發言人佩斯科夫強硬表示，莫斯科將無視布林肯的言論，並警告美方不要對俄羅斯實施任何新制裁。莫斯科法院對納瓦尼的判刑亦可圈可點：俄羅斯將於3年後舉行總統選舉，納氏繫獄便難以參選。普京去年成功修憲，令他可以再當兩任總統，執政至2036年他83歲之時，此舉激起反對派極大不滿，這場示威浪潮的空前規模，亦正說明俄國內部政治矛盾的激化。儘管拜登想避其鋒芒，但如果俄國示威潮持續，而普京當局的鎮壓手段升級，就不得不作出更強硬的表態，使得美俄兩國迅速走向對抗。如此一來，拜登的外交戰略就要重新部署了。