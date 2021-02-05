神州觀察：美國再搞核訛詐　提升實力保國安

負責指揮及管理美軍核武的美國戰略司令部司令理查德近日撰文警告，中國及俄羅斯近年開始積極挑戰國際準則，指俄軍核武部隊正在大舉現代化，中國則愈趨成為美國戰略對手，又特別提到中方欲放棄「不首先使用核武」承諾，或會實行先發制人策略。面對種種威脅，理查德呼籲聯邦政府與軍方領袖重新考慮阻嚇中俄等「敵人」侵略行為的方式，須作好與之打核戰的準備，放棄彼此間「使用核武是不可能」的原則假設。

此番言論無異於又一次核訛詐，美國政府過往對中俄等國沒少耍弄這種伎倆，正如中國裁軍大使李松早前在日內瓦裁軍談判會議上所說，美國近年將其他大國視為戰略競爭對手，不惜將意識形態因素引入多邊軍控，企圖發起新冷戰，拉下新鐵幕，危及世界和平穩定，並遭到國際社會廣泛抵制。然而抵制歸抵制，美國就是高興這麽玩，也不需要跟誰講道理，尤其是中國政府一再表明會堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，致力推動構建人類命運共同體，結果總被美國視為敵人、威脅，可見中國還得丟掉幻想，準備戰鬥。

具體方法不妨學習一下俄羅斯，普京總統就曾說過，俄羅斯有的是核武器，並將之比作「熊的牙齒和爪子」，稱一旦熊失去牙齒和爪子，就會變成毛絨玩具；而普京對俄羅斯核武部隊現代化建設更要求以「超音速」推進，認為只要停下來一秒就會落後，聲言正是因為擁有「三位一體」的核力量，才使得國家安全有所保障，及在全球保持戰略均勢。事實就是，核訛詐對普京並不管用，哪怕常規軍備比美國落後一至兩代，亦可巍然不動。

反觀中國，近年卻愈發遭受美國的敲詐威脅，尤其是對方的航母、核潛艇、軍機，幾乎天天入侵中國的領海領空，海上航行愈來愈自由，軍機愈飛愈近；加之「台灣牌」愈打愈無規則，對中國的領土主權、原則底線等問題毫不尊重，總是肆意踐踏，原因就是中國擁有的核武器與美國嚴重不成比例，博弈起來難免英雄氣短。故此國內早有不少聲音表示政府應多多製造核彈，道理就在這裏，面對奉行霸權主義、叢林法則之對手，只有加強自身武裝，包括航母、潛艇、洲際導彈等數量都需大幅提升。

此外，中國的核政策亦被認為愈來愈不合時宜，屬作繭自縛。雖然同屬核常國，只有中國承諾「不首先使用核武」，美國沒有，擁核最多的俄羅斯亦沒有，自己又何必作此高姿態？如今更被美國批評是「言行不一」，懷疑未來中國可能會採取先發制人核打擊，左一個不是，右一個不該，真是何苦來哉，倒不如徹底棄掉枷鎖，拿出普京的硬氣來，再次嚇退「紙老虎」。