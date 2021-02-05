正論：補鑊姍姍來遲　最怕虛應故事

香港運交華蓋，既歷暴亂，又逢疫劫，百廢不興，人心渙散。身為特區政府之首，林鄭月娥不但沒有迎難而上，反而拖拖拉拉，不思進取，直到近日透過視像向北京述職，國家領導人對香港現況憂心忡忡，不滿之情溢於言表，港府才不得不「的起心肝」做事。一方面搞突襲封區，冀疫情盡快受控；另一方面針對5大痼疾進行立法，望撥亂反正。問題是，港府慣性議而不決，一遇阻力即跪低，遲來的補鑊能否落實，真是天曉得。

林鄭昨日到立法會出席答問大會，在反對派總辭後，議事堂再無吵鬧聲音，難怪有人好不風騷，揚言要就5大問題進行5項立法，包括修例規管「起底」、立法訂明公職人員宣誓要求、立法引入海外醫生、制訂劏房租務管制、立法加強舊樓消防安全。當中最受矚目的是將起底行為刑事化，林鄭表示，過去兩年社會動盪，加上新冠疫情肆虐，見到網上充斥起底、發表仇恨及歧視性言論，或發布假新聞等問題，強調世界各地政府均以行政手段或立法應對相關問題，港府計劃將起底訂為刑事罪行，賦予私隱專員刑事調查及提出檢控的權力等，爭取在今個立法年度內完成修例草擬工作並交立法會審議。

提到起底，受害最深必然是執法對抗黑暴的警員。別看林鄭說得煞有介事，擺出大義凜然狀，其實人們沒有忘記，黑暴一役，大量警員的個人資料遭人惡意散播，警員家屬慘受牽連，有警察子弟在校內飽受欺凌，有警員遭冒認借貸，警察宿舍更成為暴徒攻擊目標，甚至曾有警員遭暴徒伏擊重傷。當時由警察工會到坊間正義之士，皆要求政府保護執法者私隱和安全，惟林鄭充耳不聞，一味採取綏靖投降政策，警察工會求人不如求己，不得不自行入稟申請臨時禁制令保護同袍。最諷刺的是，私隱專員當時同樣對警方遭遇擺出愛莫能助的姿態，自認是無牙老虎而撒手不管，直到連法官都被人起底，港府才重視起來，由律政司出面為司法人員及警隊申請臨時禁制令。事隔近兩年，林鄭忽然重視私隱，是太遲鈍還是太虛偽了？

必須指出，引入海外培訓醫生解決公院人手不足已非首次提及，目前公院欠缺起碼660名醫生，海外醫生比例只有不足1%，正是醫界保護主義太強之故，為保自己利益，寧願犧牲病人福祉，堅拒放寬引入海外醫生門檻。林鄭忽然「好打得」上身，但業界利益一日未能擺平，最終恐怕也是徒勞。君不見，儘管林鄭強調申請人必須是香港永久居民，以及是認可非本地醫學院的畢業生，並在當地取得醫生註冊資格或專科醫生資格；申請獲批准後，亦必須在本港公營醫療系統工作一段較長時間，限制多多，但醫界並不賣帳，即使是較親建制的醫生組織，亦以手術室及護士人手增長跟不上為由而反對，更遑論逢政府必反的黑醫護團體必然對抗到底。當年政府改革醫委會無功而還，現在又有何能耐解決更棘手的引入海外醫生問題？

更不必說，中央強調落實全面管治權多時，港府拖到今日才提出立法訂明公職人員宣誓要求，擺明就是敷衍。林鄭振振有詞聲稱，區議員也須宣誓，但這些區議員大都以攬炒香港為職志，港府如何確保他們真心誠意宣誓擁護《基本法》和效忠特區政府？一旦違誓沒有後果，立法也是徒然而已。

再說，制訂劏房租務管制可謂是政黨不分黨派的共識，只是港府一直拖拖拉拉，藉口多多，不是說無助減租，就是說干預自由市場不可取，總之就是不想做、不願做、不肯做。現在忽然良心發現，顯然是受到政黨及中央施壓所致，但以港府骨子裏對自由經濟的盲目崇拜，會否真心誠意去推行租管，不能不令人懷疑。港府單是失業援助金都千方百計不設立，已知嫌貧愛富本性不改，試問官員怎麼可能真心幫助窮人？至於立法加強舊樓消防安全，港府早就應該去做，為何偏要在奪命火災爆完又爆、疫廈安全隱患愈揭愈多之際，才忽然記起立法規管？外界質疑港府做騷，顯然不是無的放矢。

當然，踢一踢，動一動，總勝過甚麼也不做。這些年，香港社會問題千頭萬緒，港府不是把頭埋在沙堆，就是索性順從既得利益集團心意行事，完全沒有以市民福祉為最大依歸，終致反對派有機可乘。如今暴亂平息，大局底定，林鄭再也沒有藉口不作為，然而江山易改，本性難移。一旦既得利益集團不肯善罷甘休，難保港府不會又再跪低；加上庸官往往抱住多一事不如不做事的心態，研究復研究，諮詢復諮詢，即使議會再無阻力，亦難保不會走數收場。

說來實在唏噓。一國兩制踏入第24個年頭，人的問題不斷浮現，與其依靠庸官修修補補，愈補愈漏，不如實行刮骨療毒式大改革，以「愛國者治港」取代「港人治港」。惟有中央果斷出手，讓香港融入國家發展大局，特區才有出路。