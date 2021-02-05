功夫茶：庸官紓困歎慢板　巧言刻薄有人辦

庸官抗疫無方，張弛無道，眼見疫情愈抗愈兇險，藥石亂投而祈盼會有奇迹出現，要等到戰勝疫情才有望放寬禁聚令，恐怕食店執笠如潮湧，市民唔病死都餓死啦！「政如農功，日夜思之，思其始而成其終」，從政者要好似農民種地一樣上心，播種過後，雨雪風旱，日夜操心，否則難言收成！

為官要造福一方，靠智商高只會惹火上身！市民熟悉嘅「神童局長」羅致光金句多多，可惜言論涼薄，佢身為勞福局局長，政策離地，心中無民，點會明乜嘢叫做「一枝一葉總關情」吖！冇飯開，何不食牛扒？神童思維，點都唔可以化腐朽為神奇！

自爆疫以來，政府扶貧紓困藥石亂投，真正水深火熱嘅基層，勞福局局長又全不上心，唔好話主動急民之所急，冇社會輿論狂轟猛炸，都仍然扮瞓未醒！嗱！新冠肺炎疫情持續肆虐，基層因開工不足收入下降，有些甚至手停口停，亦可能申請唔到在職家庭津貼，形成雙重打擊。神童局長尋日就公布，基於以上原因，將推出有時限特別援助，包括將職津基本工時由每月144小時，下調一半至每月72小時，以及放寬「短期食物援助服務計劃」門檻，為期一年，以紓緩燃眉之急，兩項措施望於本年6月落實喎。

飽漢又點知餓漢飢吖！局長口中就紓緩燃眉之急，嗰頭卻施施然去掘井打水救火，點叫燃眉之急呢？正如有社區組織協會幹事批評局長太固執，唔了解民間疾苦，打工仔冇工開，工時要達致72小時都唔易，其實又何必如此錙銖必較，理應酌情處理，豁免佢哋工時要求。阿哥，如果衡工量值式審計工作，政府抗疫無能，靠害市民，係唔係應該至少大幅削薪一半吖？市民有冇同你班庸官分毫必計啊？搞福利就揸住個密底算盤，一味算死草！咁每月開工71小時，即係冇資格申領啦！講嘢！

呢，又有政黨回應指，當局放寬職津及食物銀行申請門檻，要等到6月先有望落實，需時太久！都真係等幾罐午餐肉來紓緩燃眉之急，未燒到眉毛，基層都已餓到肚皮黐背脊喇！個個慘過埃塞俄比亞饑民咯，陰功！局長大人，扶貧如救火，心中若有百姓，好多嘢應該可以特事特辦，何不快馬加鞭，點解要拖到6月，睇過通勝先做？

其實，職津和食物銀行都不如設立失業援助金，呢個先係立竿見影幫到貧苦基層，之不過，神童局長又口若懸河，理論滔滔，又要大家思考何謂「有時限」，大佬吖，我知乜係「有時限」就做咗你個位啦！功夫茶但知有冇時限，神童局長都係cheap精一名，呢，未見其福利，先見其刻薄！又話會取消「個人交通津貼」，考慮到交津申請人會因此獲雙重補貼喎！神童心，原來先至係海底針！我哋都冤枉了女人！