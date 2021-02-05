緬甸的情況並不簡單，不是單喊政治民主，實行普選便可以解決發展的種種難題。

軍隊利益是一個難題。歷史因素使軍隊在緬甸自成一體系，高於民選政府之上作為現行憲政的監督，性質與泰國相若，差別是泰國還有王權與軍方相互倚賴。

緬甸軍方的支持是壟斷的武裝力量，和緬甸本部緬族的政治勢力。但由於後者，軍隊與緬甸周邊山區還擁有本身武裝力量、形同割據的少數民族勢成水火。在政府的權力分配，以至轉業軍事將領的商業利益方面，民選政府可以讓步、妥協。但面對與少數民族武裝力量和談，和促成全國團結，以結束長期的內戰與政治割據，民選政府不易在兩者之間找出平衡點，推動政治解決。

昂山淑姬借助父親的餘蔭，正全力從事這方面的工作，有所進展，但進展緩慢。一方面，軍方未必甘心和解。另一方面，美國的勢力也在阻撓，不僅泰緬邊境歷史上形成二、三百萬人口的難民營是CIA的據點，動輒可動搖邊境地區少數民族區域的政局。南部若開邦長期是美國資助的反中國油管建設的NGO活躍地區，最近又借羅興亞人問題，既挑動國際輿論反緬甸，也反華，因若開邦是中緬油氣管終點站皎漂港所在，且又策動若開邦的少數民族武裝作亂，結果是內外矛頭均指向昂山淑姬與軍方。

羅興亞人問題是英殖民地遺留的政治難題。當年是大量印度人遷移到緬甸，留在城市的是印度人，仰光內印度人區大於唐人區；從今天孟加拉遷移來的農民便是羅興亞人。若開邦毗鄰孟加拉，故此是羅興亞人的集中地。若開邦與緬甸本部交通困難，經濟落後，大量遷徙而來的羅興亞人便與當地居民形成矛盾，解決只能依靠當地經濟發展，卻欲速不達。除了中國投資外，印度亦在當地建通達印度東北邦的多式聯運通道，假以時日，特別是中緬貿易通達皎漂港，將可改變局面。也正因如此，美國策動羅興亞人問題，對昂山淑姬領導的全國民主聯盟與軍隊同時施壓。

全國民主聯盟有不少美國回來的人，歐美政府在仰光等地組織了大批推動政治民主的NGO，實際上可策動「顏色革命」，迫使全國民主聯盟內部親美勢力挾昂山淑姬而奪權。當昂山淑姬日趨與中國合作，中緬經濟走廊開始建設，中日也化敵為友，大有在緬甸合作發展之勢。趁大選大勝，正可挑戰偏向親華的軍方，也讓挑戰引發的政治矛盾使全國民主聯盟內部親美勢力掌權，扭轉緬甸與華的關係。

軍方政變，卻改變了一切。