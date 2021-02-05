美國總統拜登剛剛上台，就學着其前任特朗普的口脗，要重整秩序，讓美國重新領導世界。話音剛落，機會來也。

緬甸發生政變，「軍人集團」抓捕了「民選領袖」昂山淑姬，拜登立刻揮起干預他國內政之手，勒令放人，否則會「採取行動」、「實施制裁」。拜登此舉，是要在特朗普政府干預中國、伊朗、俄羅斯內政處處碰壁之後，重振「老美聲威」。

老美今次逞威，文章好做，一是緬甸是個「軟杮子」，被老美怎麼欺負，也無還手之力。二是被緬甸軍方拘押的乃「民主女神」，要把西方民主、美國「普世價值」在緬甸實現，拿這樣的「女神」做文章，最合老美胃口，最能向全球推銷「美式民主」。果然，拜登政府的所為，得到老美跟屁蟲和小囉嘍的一片喝采，讓他們看到了未來和希望。

不過，他們還是太天真，以為跟着老美跑，按照老美的「普世價值」、「民主政治」幹，就能得到老美的支持關照，有事老美定會出頭。他們不知道老美推銷「民主」是為美國稱霸世界、干預他國內政「開拓通道」，是要找到俯首聽命的政治代理人和文化買辦，今後怎樣，並不一定。

老美更加清楚，各國各地情況複雜，培養「信奉美式民主」的隊伍固然重要，但當地多數會有多種其他勢力，有親美的、有抗美的，對「美式民主」態度不一，但各有力量。這種情況下，老美的取捨就只從自家利益出發，根據形勢的變化和需要，今天扶起張三，明天幹掉李四，後天又幹掉張三，大後天又弄出個王五、趙六。在這個過程中，山姆大叔永遠是多頭落注，輪番擺弄。「民主派」們，死心塌地為老美普世價值賣命的，未必被特別關照，隨時被出賣。

這些年，老美在緬甸軍人集團、民主派、親華派、反華派、親美派之間沒少折騰，各種勢力矛盾不少，但大局相對穩定，這是老美最不願見、最不符合其利益者。現在總算動起來了，別管誰抓誰，老美都好出手，搞亂局勢，謀取私利也。