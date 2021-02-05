金融市場歷來都是由大鱷主宰，散戶只能任人魚肉，但最近美國股市似乎顛覆了傳統，一班散戶竟然聯手擊敗大鱷，令部分對沖基金損失慘重，不得不舉手投降。有人稱之為「散戶暴動」，其實應該是「散戶起義」，它與國會山莊暴亂的性質不同，一個是政治的，一個是金融的，卻同樣反映美國社會矛盾尖銳、兩極分化。

今次可以說是2011年佔領華爾街的延續，表面上散戶是針對對沖基金的沽空布局，實際上是宣洩對華爾街貪婪的不滿。有美國網民指控，華爾街勾結財團操縱和剝削，來滿足自身利益，從而觸發2008年的金融海嘯，令數百萬人受苦，結果卻無人遭受懲罰，反而獲得政府大力資助。這正是激發散戶強烈不滿的主要原因，華爾街大鱷沒有吸取金融海嘯的教訓，也沒有收斂貪念，而監管當局又坐視不理，甚至助紂為虐，終於引發眾怒，受到散戶懲罰。

最諷刺的是，美國一向標榜民主自由，華爾街更被視為成熟市場，但面對今次散戶揭竿而起，有關當局竟以拔網線、刪服務器等手段禁止散戶入市買賣，眾多網絡平台更限制網民的相關言論，可見老美是多麼的虛偽。國會暴亂暴露了美式民主的醜陋，散戶起義則印證了華爾街的貪婪。

歸根究柢，一切都是貧富懸殊惹的禍。美國1%的最富有人群擁有全國近四成財富，普通民眾的財富總量和收入水平則持續下降，近半家庭生活拮据，1,850萬人活在極端貧困中，逾500萬人的生活狀態同第三世界絕對貧困人群相當。尤其是疫情之下貧富差距擴大，聯儲局狂印鈔票，股市水漲船高，但絕大部分流入富人和大鱷口袋，基層民眾毫無得益。正如中國人所說，不患寡而患不均，不患貧而患不安。美國的問題來自社會不公，社會不公則來自制度缺陷，老美將美式民主吹成普世價值，不過是一場笑話。