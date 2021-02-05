抗疫一年，愈抗愈衰，現在又搞「遲來的封區」，但收效極低，像日前突襲封天水圍、深水埗及佐敦3個小區，強制檢測逾2,000人，又是「食白果」，患者一個都找不到，反而過街老鼠就隨處可見，深水埗「受限區域」北河街街市一帶，記者親眼目睹老鼠在街市對開的受封區域搵食，叼走遺在路邊的食物。記者在解封後再到場視察，發現相關範圍內的後巷環境仍然雜亂，隨地垃圾，甚至放有老鼠籠，顯示受鼠患困擾。

基本環境也搞不好，就算封區揪出疫患，一日有播疫溫床未除，隨時再有人受感染。食環署滅鼠不力，三、四千元捉一隻老鼠，捉蛇也不必這樣貴吧！不過要捉的話，不假外求，食環署內部便充斥「蛇王」及「懶蟲」，甚至防治蟲鼠組人員都偷懶「斷正」，開工時候去海邊漫步，難道是去捉沙灘老鼠？

食環署是食衞局轄下部門，塞責失職，有負市民所託，連申訴署也插手調查滅鼠工作成效及鼠患指數誤差，食衞局監察不力，當然責無旁貸。市民眼睛雪亮，知道當局高層領導無方。最新民調發現，市民給予食衞局局長陳肇始的評分下跌0.07分，排名下跌4級，在13名局長中排行第10名，幾乎是榜尾，創其上任以來新低。這個排名清楚反映民意非常不滿陳在疫戰中的表現。

回歸逾23年，官員表現差強人意，問責官員一蟹不如一蟹，表現差勁俯拾皆是，但鮮有人問責下台，到底是特區高層太有愛心，抑或是官員沒有知恥之心？或者因為有一個鄭若驊民望「墊司底」依然安安樂樂做其律政司司長，其他官員發現即使日日捱鬧，千夫所指，只要夠厚面皮，賴死不走，元首級高薪便可袋袋平安。陳肇始庸碌無能，等於每年倒數百萬元公帑落海，錢還是其次，耽誤抗疫才是最不能容忍。萬人染疫，這個局長還有面目見香江父老，也真是奇葩！