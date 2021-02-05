近日開門出街，就見到不少白底紅字「變革香港」的橫額，非常搶眼。筆者第一個反應是：現在這個時勢，誰有能力？再仔細看，原來是民建聯議員。

「變革香港」一般意思是：現時社會走歪了，我來改革改變它。一般情況，在社會平穩的時候，改革會是漸變，逐步改善。在非常時期，出現非常問題，就需要突變、大變，程度大小看該社會問題大小和掌權者的判斷和決定。更非常時期的變革，力量通常來自群眾和群眾浪潮。現在不是第一種，是第二和第三種的雙結合。

在這已突變了的非常時期，香港要變革，談何容易。首先是：你想點變？這個變是否一個受大多數市民歡迎的變？又或是一系列不同的變，總合成大多數市民歡迎？「變革香港」，口號一句，無願景，無期望，無內涵。其次是現在香港情況如釣魚，魚咬了魚鈎，要救牠，向內推和向前拉都痛，都會有損傷。香港情況是境外有中國與英、美鬥爭，本土有上一代的恐共，有年輕一代的仇共，社會則有貧富懸殊、醫療、住屋、青年出路等問題。民建聯有權和有能力推動和執行這個變革？權力上是不可以，因為香港法例規定政黨不能執政，頂多是特首的幕僚，提提意見，最後特首不同意，批評完還是要乖乖的接受和支持。更重要的是，他們尚未顯示出其有執政的意志，無執政意志，自然對香港無全局願景、政策和策略。

當然，過往建制派在議會的表現亦令人失望，對於一些重要的議案，縱使他們自己有不滿和批評，最後仍會支持政府，不敢向政府say no。修訂《逃犯條例》事件更是轉軚再轉軚，海洋公園撥款一邊罵一邊通過，失業援助金的爭取軟弱無力，誰又會相信一個倚傍着管治無能特首的政黨有變革的意志、內涵和力量。

還多提醒一句，現在立法會是由建制派掌控，民建聯是當中大黨，若下次選舉前仍未能有執政者的表現，還談甚麽變革香港？

香港是一個極複雜社會，百多年來由英國管治，新中國成立後，一方面是西歐國家用以監察和索取內地資訊的台階，另一方面是內地被西歐圍堵的窗口，大家都有組織、人物和資源脈絡。平日還可以好好的並存，近年美國要遏止中國冒起，它介入2019年事件，事件結果造成香港更多人特別是年輕人轉成仇共。而另一方面，中央要防止歷史重演，並進行「全面管治」，確保不會再亂，相信中央會在香港進行一系列「變革」。而變革需要有人打頭陣，莫非民建聯就是打頭陣的人？