台灣名嘴趙少康高調重返國民黨，得到高雄前市長韓國瑜全力支持競逐黨主席，外傳其最終目標是染指下屆總統選舉。姑勿論如何，死氣沉沉的藍營有重磅消息沖喜一下，總是好事，但以目前島內台獨氾濫成災觀之，藍營要奪回執政權可謂難於登天。

趙少康坦言不滿台灣在蔡英文治下變得獨裁，重回國民黨是為了「消滅台灣義和團」，並明言要貫徹「九二共識」，不希望兩岸擦槍走火。出發點好是好矣，但這些論調在台灣還有沒有市場呢？台灣年輕一代，包括國民黨年輕一代，早已是「天然獨」，在全球一片反共大潮下，蔡英文專制獨裁是一回事，選民如何選擇又是另一回事，綠營只消舉起反共旗幟，選票便滾滾而來；反觀藍營只要被扣上親共帽子，不管聲勢多麼看漲一樣被扳倒，韓國瑜就是好例子。

誠然，蔡英文執政以來，倒行逆施的事情一浪接一浪，任人唯親、親信涉貪腐不必說，最激起民怨的是全面開放美國「萊豬」入口。萊豬即是含瘦肉精的豬肉，過去馬英九曾提出引入美國「萊牛」，但遭民進黨強烈反對，當時蔡英文慷慨激昂怒批這是犧牲民眾健康，組織「反毒牛」大遊行，逼得馬英九跪低。詎料到了蔡英文執政，為了討好美國，即以今日的我打倒昨日的我。

但民進黨勝在不擇手段，舉凡有批評聲音必定消滅於萌芽，一方面動用大量網軍洗版式反批評，另一方面扣上紅帽，將所有異議一律打為親共喉舌抹黑。早前有周刊以身穿龍袍的蔡英文為封面，批評台灣的「民選獨裁」，便遭蔡政府以這一招轉移視線；至於將中天釘牌，又是指其有紅色背景。

台灣就是在兩黨相爭之中虛耗，當年的亞洲小龍，競爭力早就每況愈下；台灣民眾更因為受綠營愚弄久了，一廂情願以為北京武統只是靠嚇，最怕忽然一聲驚雷打來，才知自己已走不出北京的五指山。