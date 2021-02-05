特區政府運逢華蓋，你實在沒法。內地生產的新冠肺炎疫苗主要有兩款，分別由科興和國藥兩家公司出品，事前很難知道何者能更早跑出，香港訂購的是科興，澳門是國藥。濠江政府剛宣布，農曆新年前後就可以開始替市民注射防疫針，因為國藥疫苗行將運抵。而香港訂購的科興，卻因種種因素，至今到港無期。澳門基本上沒有疫情，市民反倒可以接種疫苗，香港每日確診者仍處於雙位數卻無疫苗可打。嗚呼！這可說是另類的富者愈富，貧者愈貧。

澳門人可以打國藥，香港人卻未可以打科興，問題也不全是在兩家藥廠身上。港府怪責科興遲遲未能公布第3期疫苗的測試數據，所以拒絕審批使用權。但國藥同樣未有西方認可的3期數據，而澳門政府卻敢於放行，這是反映出兩地政府權變能力的不同。

科興和國藥兩款疫苗，在全球合計已注射了超過2,000萬劑，都反應良好，幾乎沒聽過有甚麼嚴重副作用。土耳其、印尼這些國家的最高領導人更身先士卒，親自注射了科興疫苗，人家身為總統、總理，都敢以身試藥，而且已經注射了一段日子，完全看不出有何不良反應。既是如此，香港政府可否效法澳門，採用變通方式，起碼先讓科興運港，進一步再考慮讓市民自願接種？

依據科學的原則，盡量保障市民安全，在心態上固然是好，但是在非常時期，也要懂得通權達變。香港另外訂購了BioNTech以及阿斯利康疫苗，兩款疫苗都通過了第3期測試，慣於按規章辦事的特區政府官僚，當然認為選用這兩款疫苗，心理上會踏實一點。但問題是，目前西方疫苗供應緊絀，阿斯利康疫苗恐怕要再等半年才能供港，BioNTech宣稱在月底可以運到，過程中也可能有變數。在此嚴峻時期，特區政府或許不該太墨守成規，應該多考慮不同的方案。