今個新年，難言春融麗日，皆因小市民面對疫情折磨，政府突襲封區成癮，仲警告若拒絕應門，不排除向法庭申請手令破門捉人，真係嚇死寶寶！而所謂「普天同慶，大地皆春」，喺咁多污水檢查呈陽性，唔少地區環境播毒，加上鼠患嚴重，想大地皆春，芳草藍天，夢中見啦！

今年市道差已不必問「有求必應」嘅黃大仙矣！事關百年黃大仙祠，今年首次於年三十晚閉園，善信無緣興高采烈爭上頭炷香，內心失落實在筆墨難以形容！大埔林村許願樹初一封到初九，認真冇癮，今年新年唔慌老利！呢，話說內地官方出版社推出「五福迎春」新年禮盒，好衰唔衰，其中一幅揮春由5個唔同行書嘅「福」字組成，一般對書法冇乜研究嘅百姓，未必會發現「福」字同「禍」字喺行書寫法嘅分別，依家連官方出版社都搞錯，「福」字變「禍」字，啋！大吉利是個你吖！出版社其後知衰，立即發聲明道歉，並從速將相關禮盒全部下架！

嗱！唔好話老朽迷信，今年香港諸事不順，小市民面對高失業率，「鬼叫你窮啊，頂硬上啦！」但想「頂硬上」都冇得你頂，據預測，今年破產大軍勢衝破一萬大關！正如本報「產經」指出，香港疫情由去年1月爆發至今遲遲未斷尾，政府全程後知後覺，由最初懶闊佬，到目前手緊限制「派糖」，連番失誤致使經濟一潭死水，市場一再下調增長預測，無論係個人或企業皆已到了關鍵時刻。清盤及破產個案恐短期內大幅飆升；昔日繁華地區，今日吉舖圍城，都真係「戀樹濕花飛不起，愁無際，和春付與東流水」！你話普羅大眾有乜心情「迎春」呢？

喺禁聚令延續下，反正大條道理減少拜年聚會，趁市道如此差勁，基層藉機減少出行，盡量減少非必需開支。講真，樣樣都貴，開源無能，更兼逢最低工資一個仙都冇得加，真係買件新衫迎新年都慳番！