民主黨前主席胡志偉因未有遵從法庭的保釋要求，交出一切旅遊證件，被發現隱瞞持有BNO護照，被法庭取消保釋，收押候審。有胡的黨友公開要求說，既然內地和香港都不再承認BNO的旅遊證件地位，胡持有的BNO不再是合法旅遊證件，所以應該停止收押，恢復他保釋候審。

真正是豬一般的隊友，連前黨魁為何被法庭取消保釋也未弄清，便站出來要求當局取消扣押，如此理解能力也可以代表政黨站出來議政，怪不得民主黨早期第一大黨的光環盡失，再無力挽回頹局了。胡志偉本來被控去年7‧1參與及煽惑集結，並非嚴重控罪，早前一如其他被告獲准保釋，條件包括交出所有旅遊證件，擇日再訊，但後來因涉觸犯《港區國安法》被捕期間，自揭還有一本BNO未交出，故被控藐視法庭，才被扣押。其實與胡一同因涉觸犯國安法被捕的同犯照樣得到保釋，可見扣押原因與國安法無關，他的黨友完全理解錯誤。

錯誤之一，是把事件看成單純證件問題。年前胡志偉曾用BNO與家人同赴泰國旅行，可見他對BNO作為旅遊證件的作用並非無知，當審訊去年7‧1非法集結案時，法庭要求交出一切旅遊證件作為保釋條件，胡沒有交出BNO便屬犯了藐視法庭罪，這罪名並不會因中國、香港不承認BNO而取消。錯誤之二，是證件在港失去地位，並非在其他國家不能應用。如果證件仍可用作英、美、加入境，即仍是有效的旅遊證件，並不會減輕胡的罪責。錯誤之三，是該黨在中英兩國的爭端上站錯了隊，既然已提升到國家之間的爭端，他們還硬要堅持站在敵對一方，中方又怎會姑息？

這也反映了民主黨今天的最大錯誤：不少消息陸續被透露出來，佔中、反修例等社會事件，都有強烈證據顯示曾接受美國津貼，中美爭持之際，民主黨竟然還選擇站到美國一邊，怎可能仍保持忠誠反對派地位？