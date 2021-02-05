除了因為新冠肺炎疫情而推遲的河北、黑龍江，內地其餘29個省區市，均已在1月召開兩會。除了多位代省長扶正之外，還產生3位新進正部級幹部，遼寧省委副書記周波、廣西區委副書記孫大偉、湖北省委常委兼常務副省長黃楚平，分別當選本省政協主席。

在內地，除了政治局兼任書記的京津滬渝粵疆以及情況特殊的西藏之外，其餘省份均由省委書記兼人大主任，故此政協主席是僅次於省委書記、省長的3大正部級崗位之一。政協主席分內執掌較為閒散，而且當選者通常不再擔任省委常委，但慣例仍然會列席常委會。所以，雖然其崗位通常被視作二線，但是重大角色依舊有發言權。也正因此，政協主席根據不同需要會承擔不同角色。

首先是資深副部級高官的「安慰獎」或酬庸。此次的孫大偉、周波、黃楚平等，皆為此種情況。周波此前任上海市委常委、常務副市長，與其資歷相近的尹弘、廖國勳等人，如今都已出任省長、市長。周波由滬調遼之際，曾經被目為卡位省長，但是最終失之交臂。孫大偉更是副部級資歷已長達16年之久，廣西由於是少數民族自治區，政協主席慣例由壯族官員擔任，故而漢族副書記往往可以直接升任書記，即從「三把手」躍升「一把手」，劉奇葆、郭聲琨都曾經是這種軌迹。一線黨政首腦無望，政協主席便是退而求其次之選。

最近幾年，除了省內提拔之外，政協主席任職方式進行了多種新嘗試。一是一些深資歷的中央部委副職，外放地方安置政協主席，拓寬出路，吉林江澤林、福建崔玉英，都是典型例子。二是甲省官員升任乙省政協主席，如重慶王炯、內蒙古李秀領。三是在職政協主席的跨省交流，例如安徽與湖北對調、冀魯豫3省互轉。

當然，政協主席崗位是終點站還是中轉站，並不一定。比如2003年，遼寧省委副書記張文岳當選政協主席，本以為仕途到站，但次年商務部長呂福源突然病逝，遼寧省長薄熙來進京執掌商務，張文岳得以補缺省長，3年後又順位升任省委書記兼省人大主任。周波、孫大偉等人會否有機遇獲得進一步安排，尚待觀察。

而有些政協主席，則是明確作為跳板、墊腳石，為進一步重用預留後招。這種情況往往是當事者資歷較深，而暫時又無一線崗位空缺，故暫時出任政協主席，先躋身正部級，解決級別問題，再伺機調整。例如幾年前北京市委副書記王安順、吉林省委副書記巴音朝魯當選政協主席時，已普遍被視作市長、省長第一候補。今次廣西兩會上，孫大偉的前任、原政協主席藍天立轉任政府主席，亦是這種路數。

再如，2013年天津市委副書記何立峰當選政協主席，一年後便進京調崗發改委。而由中紀委空降山西「打虎」的女將黃曉薇，因為反腐有功，升任省政協主席，僅僅幾個月後便奉調進京擔任全國婦聯黨組書記。所以，政協主席是一線、二線抑或「一點五線」，各有妙用。