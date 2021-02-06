產評：中港金融一體化　香港角色堪思量

內地新經濟股快手在港上市掀認購熱潮，甫上市股價即以倍數上升，連同其他現成在港上市的中資科企股價迭創新高，正為內地新經濟產業創造一流的身價。可以預期隨着兩地金融進一步融合，最終將實現金融一體化，在這過程中，內地金融制度無疑將擔當主導角色。當人民幣實現全流通，內地金融與國際接軌，完成歷史使命的香港經濟該如何定位可堪思量。

在中美金融戰的背景下，自去年開始陸續有中企選道香港上市。今年香港大型新股頭炮是昨日首掛的快手，無論認購反應及首掛表現皆十分熱烈，為接下來準備來港上市的新經濟股造勢。

中企排隊來港上市之際，北水不斷南來，重點並非看好香港經濟，而是要支持這些中企的身價，變相挺住中國資產價格，並讓這些中企能在境外發行股債籌集資金，圈錢回內地，以金融創匯來彌補製造業轉型下的缺口。

事實上，隨着內地港口建設成熟，加上中美貿易戰，香港的轉口港角色早已褪色。可幸香港金融中心尚能為內地提供抗衡美國金融圍堵的出路，故不至於毫無價值。近日，中港澳三地便簽署了大灣區理財通的備忘錄，若落實推行，料可為香港的金融機構提供銷售理財產品的新財路，至於這些新舉措，能否提起外資投資人民幣資產的興趣，則仍有待觀察。

凡事有利必有弊，亦必須居安思危。在中美爭霸下，美國政府將持續推動中美金融脫鈎。內地試圖以激活金融主場的戰略應對，即構建大灣區金融圈，讓兩地股、債、商品等金融市場加強融合，推動資金輪轉。可以預見，區內交易所合作甚至合併，更多金融產品互通，將會成為大趨勢。為減少受美元的限制，中國亦正積極在亞太區內經貿擔當增長引擎的角色，並積極推動數碼人民幣進程，為人民幣於區內更廣泛流通創造機會。假以時日，人民幣實現全流通，也許港元與人民幣為主的一籃子亞太地區貨幣掛鈎，甚至直接使用人民幣，絕不是夢話。

中國金融正加快國際化進程，在這過程中，香港雖能受惠，但也必須意識到中港金融的主次關係將會更鮮明，兩地制度差異將逐步收窄，終點就是中港金融一體化。今天香港的管治一塌糊塗，本土民生經濟千瘡百孔，但仍能藉靠邊站坐享金融榮景，事實上不無代價，也是別無選擇。該如何善用金融產業這最後一桶金，為在區內長遠可持續發展及早制訂戰略，提升競爭力，確保不被邊緣化，當是香港人要深思的問題。