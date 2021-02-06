功夫茶：工廈劏房真神奇　巧奪天工嚇傻人

香港人頭腦靈活，善於鑽營，尤其一個「劏」字，玩到出神入化。近年因工業北移，本港工廈空置率不斷上升，業主便將其「劏」出大大小小嘅空間來出租，呢，好似迷你倉、樂隊排練室、藝術工作室，甚至咖啡室及住宅。

有啲工廈劏成好多細戶，唔單止租，甚至出售添！代理都強調有關工作室唔可以用作住宅，不過買家於房間通宵工作，攰攰哋稍作「休息」唔通都唔畀咩？可見工廈「劏房」單位存有灰色地帶。功夫茶只能笑稱此亦「物業進化論」，因時制宜，工廈用途千變萬化，見證港人「劏」出靈活變通嘅巧妙之道，撇開劏房戶潛在嘅危機，如火警時成棚人點逃生？但從另一個角度看，「劏」出一盤生意，又點到你唔服？

其實，有頭髮邊個想做瘌痢喎！香港之所以劏房遍地開花，講真，使鬼調查都知政府公屋輪候冊厚過電話簿，一般基層等上樓望到頸長雙眼出血，都未知何年何月先可以改善居住環境，真係能夠「房事暢通，生活輕鬆」？負擔唔起一般高昂嘅住宅單位，只好選擇工廈劏房，受訪者反映「工廈附近有日常生活配套」和「室內面積空間相對較大」，起碼不需要將煮好嘅餸菜放喺馬桶蓋上吖！

劏房問題存在已久，潛伏嘅危機大家亦都耳熟能詳，有探討葵青區工廈劏房嘅最新調查發現，工廈住戶每月收入中位數只有9,000元，而佢哋每月租金中位數為4,250元，即係話工廈住戶嘅租金開支幾乎佔收入一半，咁佢哋日常生活開支，肯定捉襟見肘，生活艱難，可以想見！

更令人不可思議嘅係，受訪工廈住戶嘅分間單位數目平均為13.2間，咁都唔出奇，劏成30、40間嘅都有，之但係一個工廈單位劏出90個房間，遠遠高於一般私人樓宇單位數目3.5個！相信呢個應有資格入「健力士世界紀錄」啩？講真，功夫茶直頭覺得如此「劏」法，簡直匪夷所思，比頂級鑽石切割與拋光技術不遑多讓，比《庖丁解牛》嗰位丁廚師劏牛「以神遇不以目視」更堅！阿哥，一個單位劏出90個房間，認真巧奪天工！淨係啲廁所喉管點樣駁，斷估愛因斯坦翻生都諗唔掂！

言歸正傳，工廈劏房自不然存在好多危機及問題，譬如喉管亂駁成為播毒溫床，更別說消防隱患處處，有團體建議政府應放寬「因屋宇署執法行動而須遷出工廈非法住用處所」，提供搬遷津貼；同時，建議政府考慮於3年後為劏房居民提供恒常化租金津貼，申請對象應包括工廈劏房戶。功夫茶覺得政府喺房策上嚴重滯後，有租管亦難解近憂，政府責無旁貸，能幫盡幫，唔好成日攞住個密底算盤算死草，畢竟民生無小事嘛！