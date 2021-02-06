世界視線：極右議員遭制裁　兩黨惡鬥恐激化

美國眾議院日前投票通過，罷免共和黨議員格里尼的委員會職務。她因公開支持極右陰謀論，引發爭議。但值得注意的是，眾議院以230票贊成對199票反對獲通過，僅有11名共和黨人倒戈，數目跟支持對前總統特朗普進行第二次彈劾的10人差不多。

正如不少評論指出，在特朗普當政的4年間，共和黨對黨內出現的極右言論愈來愈縱容。最明顯的例子是，2019年艾奧瓦州眾議員史蒂夫‧金因質疑白人至上主義被「污名化」，遭眾院少數派領袖麥卡錫動用黨紀處分，撤銷所有委員會職務。相對而言，格里尼的言論比金氏更出格，不僅質疑校園槍擊案是「自導自演」，目的是剝奪人民在憲法第二修正案下獲保障的擁槍權利，更對刺殺民主黨人的網上貼文點讚，然而麥卡錫始終不肯對格氏「執行家法」。有報道甚至說，格里尼在黨內閉門會議上獲其他同袍起立鼓掌致敬。

共和黨人對史蒂夫‧金和格里尼的差別對待，特朗普對後者的力撐固然是主要因素。畢竟麥卡錫已公開表明，2022年共和黨重奪眾議院的控制權，離不開特氏的支持，對特氏的愛將自然不能不給足面子。更重要的是，共和、民主兩黨的分裂與惡鬥，比2019年時更是有過之而無不及，彼時共和黨掌控白宮和參議院，自然能夠展示一定的「雅量」。反觀現在的共和黨，白宮、兩院「三大皆空」，民主黨對格里尼的攻擊，很容易被共和黨理解為大規模「政治清算」的開始。麥卡錫早前就批評，罷免在任委員是「黨派的追擊」。

共和黨參議員克拉默投書《新聞周刊》，代表了不少黨內人士的聲音。他在文章中質疑，民主黨在追殺格里尼的同時卻「嚴人寬己」，例如該黨眾議員沃特斯被指「煽動暴力」，公開呼籲人們騷擾在公共場合出現的特朗普政府官員；又例如眾議員奧馬爾聲稱「美國支持以色列都是為了錢」被視為反猶，卻不見眾議院議長佩洛西有所動作。由此看來，美國兩黨惡鬥在未來只會愈來愈激化，拜登的所謂「朝野團結」，注定淪為空話。