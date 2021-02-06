神州觀察：保護知識產權　大國崛起之道

內地近年在知識產權保護方面明顯有所加強，各地海關、警方屢屢破獲大型盜版侵權及走私品牌產品案件，又能在一些中外知名商標品牌侵權案中秉公判罰，立場分明，無疑是一種進步表現。只是需要看到，相關違法違規亂象仍普遍存在，勢需繼續加強監管打擊，而保護知識產權本身亦與中國治理現代化和國家安全息息相關，是中國擺脫西方科技制裁打壓，實現自主創新、自立自強，走向大國崛起的必然道路。

上海市公安局日前召開發布會，公布查處了擁有800多萬會員的內地網上影視網站「人人影視字幕組」所涉侵權案，涉案金額逾1,600萬元人民幣，並有14名嫌疑人被捕。調查發現，該網站是通過境外盜版網站下載美劇等片源，之後聘請人員翻譯中文字幕和製片，可讓民眾免費觀看部分劇集，再以會員付款、周邊產品銷售和廣告費等方式牟利，先後上載影視作品二萬多集；一眾疑犯則於早前成立多間公司，及在境內外分散架設、租用伺服器，進行網站和App的開發、運行、維護工作。

事實上，「人人影視」過往已多次因盜版侵權問題遭查處，期間不乏改名換姓、另立招牌之舉，惟總是換湯不換藥，做的還是「舊買賣」，如同狡兔有三窟，因此監管部門必須進一步加強治理手段，令其再無死灰復燃的可能。而在當日的發布會上，上海警方公布的、今年以來短短月餘時間便已破獲逾110宗侵權假冒案件，涉及超過160個中外知名品牌、涉案金額4億多元人民幣的現實，愈發令人擔憂；一節見則百節知，再想想其他各地城市還有多少類似案件，證明侵權假冒、走私盜版等行徑仍然氾濫。

內地黨刊《求是》雜誌近日發表了國家領導人的一篇重要文章，將知識產權保護問題上升到了關係國家治理體系和治理能力現代化、關係民生幸福及國家對外開放大局、國家安全的空前高度，要求從「頂層設計」上、法治化水平、「全鏈條」進行保護，強調創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新。而去年底在北京舉行的中央經濟工作會議上，當局亦提出要發揮新型舉國體制優勢，實現強化國家戰略科技力量的目標。

種種迹象表明，當局對知識產權保護的認知與監管力度正在全面加強，原因不難想見。近年中興、華為等中國科技企業遭受西方的卡喉式制裁可謂教訓慘痛，過往數十年間過分依賴技術引進實現自身技術進步，或是抱着「造不如買、買不如租」的懶惰心態，或是靠盜版抄襲、投機取巧等走捷徑方式達致目的，都只能爽一時，一旦彼此關係生變，自己隨時會被「斷供」，不想重蹈覆轍，惟有腳踏實地自己幹。