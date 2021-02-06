正論：反中亂港遺毒深　國安教育已來遲

國安重犯壹傳媒黎智英的保釋上訴案還未有終極判決，昨日又要就其涉及的4宗未經批准集結案應訊，但見大漢奸由「鐵甲威龍」囚車大陣仗押解到庭，形容憔悴，讓人真正見識到何謂「現眼報」。姑勿論如何，香港是法治之區，《港區國安法》生效業已7個多月，任何人犯了法便要承擔後果，港府更有責任徹底剷除反中亂港遺毒。教育局即將於中小學推行國家安全教育，雖然姍姍來遲，但總算踏出了撥亂反正的第一步。

教育局日前公布國家安全教育課程框架，並於初小至高中推行。局長楊潤雄昨日進一步解釋，會先向小學生教授簡單課程，例如協助他們確立自己的國民身份，再逐步認識國家安全法，以建立一整套國家安全的概念，令他們自覺負起維護國家安全的責任，又指國家安全屬國民教育一部分；教育局同時發出指引，向學校交代處理突發情況的安排，舉例指有學生在校內或附近叫口號、拉人鏈，學校需要制止，確保校內不會出現違反《港區國安法》的情況。

誠然，遲到好過無到，教育局終於肯執正來做，總好過甚麼也不做。事實上，教育界一直是其中一個反中亂港大本營，反對派及外部勢力透過不同組織，以所謂學術自由、言論自由等幌子，將反中亂港思想滲透及傳播給學生，通識科更因為教材毋須送審，讓黃師獨師有機可乘，終於將學生教到不倫不類，不認祖不歸宗，甚至滋生港獨。由反國教開始，已見反中亂港的學生遍布中學及大學，及至黑暴一役，連小學生都淪為暴徒，教育局疏忽職守、放任自流絕對難辭其咎。要不是中央果斷推出國安法，港府不得不嚴格跟從，否則以楊局長等軟弱無能之輩，要令教育界重回正軌真是談何容易。

猶記得，前年黑暴高峰期，不僅多間大學淪為汽油彈製造場，部分中學管理層更縱容學生圍人鏈唱獨歌，令人側目。楊潤雄指學校日後有責任制止同樣情況在校內再現，惟並無提及校方若不制止有何罰則，僅促校方若無力制止便報警，顯然仍不脫卸責本色。

治亂世，用重典，面對冥頑不靈的深黃辦學團體或個別獨師，諄諄善誘並沒有用，必須拿出嚴正執法的決心才能標本兼治。君不見，教育局迫於輿論壓力，不得不向兩名嚴重專業失德的獨師釘牌，終於起到一定的震懾作用，現在連教協都不敢太過造次，證明非常時期只能祭出非常手段。再說，推出國安教育只能作為撥亂反正的起點，國民教育始終都要推行。想當年反國教風波後，國民教育被束之高閣，一擱便接近10年，以致期間暴亂迭起，學生走入歧途，香港五勞七傷。現在正是適當時機徹底糾錯，重新要學生認識國家，認識歷史，培養正確國民價值觀。連美國中小學每天都有升旗禮，連英國都要學生接受國民教育，何以中國香港可以例外？

試想想，學生對自己國家的歷史和文化一無所知，怎麼可能培養正確的國民價值觀？怎麼可能不被反華勢力荼毒思想？許多年輕人根本沒有經歷過殖民歲月，卻出現戀殖心態，美化殖民統治，甚至要求英國再度君臨香港，這些誤解都不是偶然，而是來自反對派長期洗腦，以及港府不作為。自反國教一役開始，香港亂象一浪接一浪，佔領之亂、旺角暴亂、立法會宣獨辱華、校園播獨、噓國歌鬧劇，以至反修例黑暴，每一次年輕人都站在反中亂港最前線，如果這些都跟教育無關，甚麼才是有關？

網上有這樣一個段子：「摧毀任何一個國家都不需要使用原子彈或使用遠程導彈。它只需要降低教育質量，並允許學生在考試中作弊。患者死於這種醫生的手中。建築物在這種工程師的手中倒塌。金錢流失在這種經濟學家和會計師的手中。人類死於這樣的宗教學者的手中。正義在這樣的法官手中失去了。教育的崩潰就是一個國家的崩潰。」

是的，教育是育人的事業，影響學生一生，一旦教育毀了，學生長大後躋身任何行業都是對國家安全的危害，足證教育的崩潰就是一個國家的崩潰，香港必須洗心革面，再也不能成為國家安全的風險口。隨着黎智英等反中亂港黑手被收押，其他反對派頭面人物走的走、散的散、被捕的被捕、着草的着草，中央強調全面管治權，香港儼然進入二次回歸的新時代，司法固然不能再輕縱漢奸走狗，教育同樣不能再姑息毒害學子的敗類。洗刷污泥濁水，正本清源，此其時也。