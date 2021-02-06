香港《基本法》規定了立法會和行政長官「最終」實現普選產生。20餘年來，香港的政制改革一直「循序漸進」地朝着這個方向推動，「一人一票」的普選「因子」不斷增大。

然而，香港卻愈來愈亂，對「一國」愈來愈離心離德，急進本土意識、「港獨」訴求登堂入室；為達目的，政客不擇手段，違法達義，破壞法治，撕裂社會，「群眾鬥群眾」。外國勢力利用選舉培訓政治代理人，香港的普選為反對派和外國勢力相勾結、發動「顏色革命」、顛覆「一國兩制」，提供了最大的政治舞台及「合法通道」，對國家安全造成威脅，令香港成為「極端政治化的城市」，成為國際政治博弈的中心，這就是香港回歸後實踐「雙普選」的真實結果。可見香港其實不適宜搞「雙普選」，香港《基本法》規定的選舉形式、方法和目標必須修改，否則香港必被毀掉。

天下事，從來就是形勢比人強，從來就是生活最能教育人，從來就是沒有甚麼人為設定的東西而不可再由人改變。幾年前香港那次「政改」，由於反對派拒絕「袋住先」，由於全國人大常委會作出「八三一決定」，香港行政長官由普選產生的「漸進之路」就被不知好歹的反對派切斷了。

這樣的結果，是彼此博弈造成的，是香港回歸後彼此「看清」了對方造成的，雙方「合力」之下政改必然「原地踏步」。然而反對派不甘心，過高估計自己，過低估計中央，以為發動反修例暴亂就可以「一戰定江山」，一舉實現「雙普選」。他們在暴亂中的區議會選舉，確乎顯示了全面奪權的「革命力量」，顯示了接下來的立法會選舉、行政長官選舉委員會之組成，大有機會大獲全勝。

至此中央發現，「雙普選」的設計和運作，實乃香港亂源，此由香港的歷史和現實，由「一國兩制」的內在矛盾，由中國發展遇到的國際大環境直接決定的。因此，改變「雙普選」不但是清除亂源，也是對亂源之源進行整治。