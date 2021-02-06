美國拜登政府日前首次明確表示一中政策沒有改變，但與此同時，美軍神盾驅逐艦麥凱恩號通過台灣海峽，亦是拜登上任後首次。這種自相矛盾的舉動，正是美國在台灣問題上的一貫作風，既不超越「紅線」，也不放棄「棋子」。尤其是中美博弈愈演愈烈的情況下，利用台灣遏制中國大陸，已成華府既定政策，拜登和特朗普不會有太大差別，北京不宜有任何幻想，反而應該適時檢討對台政策。

早前有位台灣學者發表文章指出，為期10年的ECFA已經到期，大陸再無義務給予台灣免關稅的優惠，兩岸貿易戰蓄勢待發，2021年注定成為「經濟窮台」元年的新時代。也有學者坦言，以貿易戰制裁台灣，遠比軍機繞台和武力恫嚇更有效，大陸應該立即採納。

這不是沒有道理，近年大陸不斷推出惠台政策，開放對台市場，讓台灣每年從兩岸貿易中賺取逾1,000億美元順差。然而尷尬的是，台灣當局不但沒有理解大陸的好意，反而將賺來的錢購買美國武器，有人甚至聲稱大陸需要及依賴從台灣進口貨品。大陸對台讓利，本想爭取民心，拉近兩岸距離，結果適得其反，不僅壯大台獨力量，還要遭受嘲諷，真是情何以堪。

對植物一味灌溉施肥，而沒有固本培土，不可能健康成長。對台政策也是如此，大陸只懂得讓利，而不講究策略，當然不會有好結果。其實多年前就有人建議實施「窮台」政策，在經貿方面釜底抽薪勝過政治軍事打壓，可惜北京始終沒有採納，以致形成今天的窘局。正如香港問題一樣，中央一直百般呵護，有求必應，結果非但沒有拉近香港人心，反而漸行漸遠，終於衍生港獨歪風。

「能攻心則反側自消，不審勢則寬嚴皆誤。」北京對台對港政策雙雙失敗，正是因為既不懂得攻心，也不懂得審勢。近年對港政策已明顯調整，對台政策何時改變？