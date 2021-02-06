封區強檢勞民傷財，而且收效極低，上周六起連續5晚封區，只是揪出一宗確診個案，專家潑冷水，當局仍死心不息，鍥而不捨，前晚再度宣布突襲封區，矛頭又是油麻地，其中碧街是第二次被封，是否代表上次漏招，現在補鑊呢？就算封區再找到多幾個確診，香港的抗疫戰事是否即時可以收工？很明顯不是，每日仍然有雙位數字的新症，而且不少是源頭不明，證明仍然是有隱形傳播鏈在社區存在。

專家警告，有可能是流動人口在散播病毒，例如工人會在不同的地盤幹活，要追查非常困難。機場三跑工地爆出感染群組，20多人染疫，主要為工人，連日再增加患者。他們來自港九新界各區，難道所有住所附近都要封區？

面對無孔不入的病毒，其實最基本要搞好衞生環境，減少播毒溫床，才有機會可以控制疫情，可惜食衞局及其轄下食環署，長期失職怠慢，滅鼠不力，街頭衞生惡劣，對違規場所又未能嚴格執法。最近本報揭發屯門掃管笏路一個無牌食物工場兼營食堂，食環署後知後覺，雖然提出檢控，卻沒有封舖，午膳時間「座無虛席」，附近地盤工人貪方便捧場，當然沒有遵守禁令，枱與枱之間無隔板，每枱多於兩人。場內衞生情況極差，地上遺棄廚餘，餸菜食材露天放置，不播疫也隨時食物中毒。食環署執法不力，明知有播毒溫床卻不剷除，只要有一個漏網之魚，一傳十、十傳百，然後又急急封區，無限循環，徒勞無功。

事實上，衞生搞不好，等於開門招病，本報一直警告當局提防鼠患、冬流感及新冠三疫夾擊，可是廢官充耳不聞，特區衰氣又怎會有完結的一日？禍不單行，日前元朗有豬場豬隻樣本檢驗出非洲豬瘟病毒，漁護署銷毀240隻豬，未知其他豬場有否中招，最怕要改口「四疫夾擊」！