無錢，一定是窮。3、4人住在一個120平方呎房間是窮。住的地方周邊沒有任何設施，也是窮。最悲最貧窮的情況，是社會沒有給予市民機會，讓他們可以在社會階梯中向上爬！所以貧窮的狀況，筆者認為窮，最基本的是無錢，其次是環境貧窮，高層次的是平等機會的貧窮。香港人窮嗎？香港是全球第一的自由貿易港，理論上有無限商機和機會，而且香港生產總值4,000多億美元，人均生產總值約50,000美元，即平均每人每月30,000多港元，全球排第15位。所以香港是一個富裕的社會，每人都應該生活得不錯。

香港有此財富基礎，卻極度貧富懸殊，2016年量度貧富懸殊的指數堅尼系數是0.539，除稅及福利轉移後是0.473，兩者都跨越危險界線，分別是0.5和0.4。香港情況更排在全球尾3，與非洲國家並排，這顯示香港有着極不穩定社會狀況，是計時炸彈。

從另一角度觀察香港的貧窮狀況。香港有過百萬人生活在貧窮中，遇上當今的疫情，不少工種都不能開工或半開工，導致失業率於2020年10月至12月升至6.6%，達24萬人，是16年高位。筆者相信打工仔最痛苦的是失業無工開、無收入，不知如何可以撐起一家人，每日徬徨到處找朋友和地方去找工作，碰壁了，個人自尊和信心都下降，這對個人和家庭都會是一個打擊。所以筆者一向認為，扶貧除了對老弱傷殘無工作能力的人給予照顧，政府須承擔及包底外，對有工作能力的，政府亦應有政策給予支援。筆者打從2005年在扶貧委員會的日子，都不斷提出政府須設立短期失業援助金，給予失業人士半年的金錢支援，如仍未能找得工作者，可轉為申請綜援。當然，能為有能力工作者找得一份工作，自力更生，是最重要。故此，除了失業援助，可輔以就業培訓，加強受助者的工作能力；而社會企業更是創造就業職位的方法。政府亦可參考英國的做法，讓受助者在受助期間須在政府或NGO工作，以防止濫用援助。可是多年來，政府堅持綜援就是最好的最後支援失業人士的方法。其實，現時不論是市場經濟國家還是計劃經濟國家，都有提供失業援助金，所以這不應是甚麽爭論意識形態的問題，香港地更不見得會因此而養懶人，因為每次經濟差的時候，失業申請綜援的人士數目會增加，但在經濟改善之時，這類別人士數目又會立即減少。

受疫情影響，不少行業時開時停，更有被政府長期禁止開業的場所，對打工仔來說，一日可以，一個星期可以，一個月尚可以，一年就會被推到崖邊。政府為何要如此的鐵石心腸，見死不救呢？