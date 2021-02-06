本港公營醫療人手緊絀早就不是新聞，非緊急手術排期動輒以年計，長者換骹手術甚至一等10年，隨時等到含恨而終。本港兩間大學醫科生學額已比前大幅增加，但始終無法滿足需求，既然本地人才不敷應市，向外求正常不過，可惜本港醫界眼中只有自己利益，從來沒有為廣大病人福祉着想，以致引入海外醫生困難重重。

可能見暴亂已經平息，又可能見議會再無反對聲音，自吹「好打得」的林鄭忽然自信滿滿要向高難度挑戰，宣布要為引入海外培訓醫生立法。她指出，引入的海外培訓醫生必須為香港永久性居民，在認可非本地醫學院畢業，並在當地獲取醫生註冊資格或專科醫生資格；所有獲批申請人要先在公營醫療系統工作一段較長時間，不可私人執業。

限制多多，能符合資格者寥寥無幾，可見林鄭深知此乃業界死穴，不敢過於撼動其利益，惟有左砍右削，務求較易為業界接受。但如此溫和的建議居然也激起業界反彈，那位逢中必反的公院黑醫護頭頭表示，現時開放給非本地培訓醫生來港執業的有限度註冊制度已相當寬鬆，待遇與本地醫生差不多看齊，甚至一來港已可擔任副顧問醫生，看不到現有安排有何不足。啊，原來又是錢作怪，暗裏不爽現時來港的海外醫生一到埗就能與本地醫生看齊，一旦進一步引入更多海外醫生，阿姐佢容乜易冇碇企？

較親建制的醫生團體代表則以人口老化為藉口，認為要先改善基層醫療制度，讓慢性病患者在社區接受治療，公院專科門診才有空間處理新症。言論看似成理，實際上仍是抗拒增加海外醫生。

有麝自然香，本港醫生既然自詡醫術高明，質素比鄰近地區好得多，為何這麼懼怕海外醫生加入競爭？香港人看醫生，不是等到死，就是貴到看不起，醫生只顧保住自己金飯碗，懶理病人死活，實在太自私。