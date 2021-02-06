世界上最出名的「大佬」是美國總統，但他也不是一人獨大，上面須受美利堅的民主制度規範。但你別以為這套制度就是大佬中的大佬，據說美國政治體制背後，還有一個深層政府，他們在民主黨和共和黨之中，既兩面下注，也折中平衡，於幕後操弄着整個政壇，而深層政府最重要的組成部分，就是華爾街的金融家。

這種體制看似黑幕重重，其實過往百年來行之有效，尤其是近數十年，美利堅一直是世界政治、軍事、經濟的第一強國，美國人的生活水平，也遠在全球各國的平均標準之上。天下間不可能有完美的制度，而美國在上述3層大佬的統領下，畢竟創造了世上所謂最優秀的政經模式，多年來，無論在實力上、聲望上，大佬們都擁有近乎神聖不可侵犯的地位。

不過，世運是會轉變的，早在5、6年前，本欄已告訴你世界會愈來愈流行「打大佬」，強者不一定好當。如今果不其然，美國總統的地位，遭受前所未有的挑戰，現任白宮主人拜登上任前，民調顯示最少有三成國人不承認他當選的合法性，就連眾議院前議長金里奇也是抱同一態度。美國的第二層大佬，日子也不好過。上月，國會山莊遭受歷史上第一次的平民攻擊，有抗爭者衝入去後，更揚言要槍殺眾議院議長佩洛西。作為世界民主象徵的美利堅國會，在席捲全球的「打大佬」狂潮中，一下子竟變成了暴風中的一葉小舟。

更讓人無法想像的，是一向似乎是凡夫不可企及的華爾街，近日也遭受蚍蜉挑戰，而且上天果然不佑強者，大樹竟然給蚍蜉撼傷，大戶被散戶合力挾淡倉，傳聞單這一役，華爾街大鱷就損失了200多億美元。二、三百億美元，在美國「大大佬」眼中不過是小數目，還傷不到他們的筋骨，但一葉落而知天下秋，這個信號正是告訴世人，強者正在走背運。