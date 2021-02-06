日前首次沒有泛民議員嘅立法會答問大會，沒有了叫囂搞事，沒有丟臭液體臭蟲之類嘅搗亂，林鄭心情大好，出現難得嘅笑容。而最突出嘅莫過於「信心返晒嚟」，一掃以前上立法會答問，總予人「落花風雨更傷春」嘅無奈，經常黑面；今次就脫胎換骨，講句嘢都唔同，喺餘下不足半年嘅立法會會期，迎難而上，大膽提出5大立法修訂，揚言決心好大，「唔會跪低」！

本報形容係「遲來的撥亂反正」，咁又係，好多嘢應該一早就要做，尤其關乎民生方面，譬如紓舊樓危機，政府考慮立法加強舊樓消防安全；聘外地醫生，係人都知公立醫院醫生長期短缺，好多專科市民排期睇症，都要輪候3至4年，若然修例引入海外培訓醫生，必能紓緩醫生人手長期短缺問題，那自然是病人之福；劏房設租管，保障基層住戶及平衡業主權益，當然，解決劏房問題，最終政府要積極覓地建多啲公屋，「大庇基層貧戶俱歡顏」才是最理想。

此外，由黑暴風波引發不同政見人士互相「起底」，情況嚴重，尤其不少警員被針對，導致社會前所未有嘅大撕裂，政府將從修訂《個人資料（私隱）條例》入手遏止情況。有議員批評修例來得太遲，促政府盡快向外解說條文，令修例不至被抹黑及妖魔化。有資訊科技界人士亦提醒政府，修例時需要清楚「劃線」定義何謂「起底」，否則將影響公眾對條例嘅觀感。最後一項就係落實區議員宣誓嘅要求及相關安排，呢方面或需修訂《宣誓及聲明條例》和《區議會條例》。

本立法年度餘下會期短促，外界質疑政府「開期票」。最大機會完成嘅係落實區議員宣誓，其餘4項修例，大有機會延至下個立法年度才有望通過。呢個政府過去至叻吹水，經常予人「講咗當做咗」感覺；今趟5大立法修訂，「唔會跪低」，希望唔係聲大大、冇貨賣，否則銳氣暗損，又一次失信於民！