英國近日推出的BNO「5+1」港人移民計劃，其實是借對香港市民負起道義上責任為名，與加拿大、澳洲爭奪香港移民為實的吸納港人資金的新安排。這個計劃對回歸前已取得居英權的香港精英沒有吸引力，原因是這些政府高官、專業人士、富商巨賈一早便在上世紀90年代取得居英權。他們之中，要去的一早已經去了，要置業的一早已經置了。如果想子女拿到正式英國國籍，也一早攜同子女赴英，辦好手續，自己回流當其雙重國籍的永久居民。他們的情況其實與從加、澳入籍後回流人士無大分別。估計特區政府中部分高官可能還保有居英權資格，但隨着老一輩陸續退休，仍然在位的應該為數不多。

現今受BNO「5+1」吸引的，是昔日或因年紀太輕，或因地位不高未被選中的一群。如果他們已在商界取得一定地位，或成為企業高管、政府高官、專業精英，相信也不會貿然放棄香港的高薪厚職，及穩定的賺錢機會，利用BNO「5+1」資格移民英國。

BNO「5+1」最能吸引到的，是一些營商並不太成功，賺的錢不多，企業或是專業中層，或是入職不超過10年、職級不高的公務員。他們都是社會中層，不能說不重要，因部分通過日後發展和升遷，可能成為高管高官富商，但仍需假以時日悉心培養，暫時未至於是中流砥柱，不可取代。他們願意移居英國從頭來過，應該在香港的機會成本不會太高。

另一批最熱衷利用BNO「5+1」移民英國的，很可能是反修例運動的積極分子，甚至黑暴的前線人物，自知過往關係複雜，可能留下把柄，隨時被查出拘控，不得不一走了之。嚴格來說，這班人縱使留港亦不一定有太多的發展機會，反而可能因生活受到挫折，成為埋藏的計時炸彈。他們願意移居英國，肯定是香港之福。至於移居英國後能否修心養性，好好找份工作自食其力，則要看個人造化。