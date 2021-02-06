自從香港的區議會被靠黑色暴亂及本土恐怖主義上台的區議員攻陷後，上演的怪事醜事爛事接踵而來，令人極其氣憤及啼笑皆非，凸顯黑暴「港獨」勢力佔據了的區議會平台的瘋狂。

上月26日，本是一個平常的日子，忽然之間，竟成為全港黑暴「港獨」議員的圖騰，被吹捧為「香港誕辰」日，要予以隆重紀念180周年。原來那些一直以本土面目示人、實質「港獨」的分裂勢力，一直打着「光復香港，時代革命」旗號，一直要「復仇」，一直以「五大訴求，缺一不可」為念的反中亂港勢力，一直搜索枯腸要找到「原罪」和歸宿，否則解答不了失去甚麼要「光復」？「光復」的目標是甚麼？終於被他們那些不學無術者，從故紙堆中找到他們心目中的、有別於中國大陸的根據，即「香港」的來源，從而便可有根有據、大條道理且理直氣壯地搞「光復香港，時代革命」了，從而便可苦大仇深、反中抗共地「報仇」了。

借用一句廣東俚語「識就笑死，唔識就嚇死」來形容黑暴「港獨」區議員的搞作，是最恰當的形容。要拆穿「香港誕辰」日的西洋鏡，不需要太認真地去香港歷史博物館瀏覽，也不用查閱《香港志》，只要看看前民主黨資深成員、後出任政府公職的馮煒光在當天公開發表的《香港的恥辱日1月26日 又有多少黃絲知道》，便可以睇清楚那些黑暴區議員是何等無知，何等無恥，何等漢奸本色。

馮文第一段是這樣交代當天的香港發生了甚麼事：「180年前的今天（1841年1月26日），英國遠東艦隊支隊司令伯麥乘高爾合號來港。英國人沿小路登上香港島西北的一座小山崗，並且正式舉行升旗儀式，宣示主權，又在海面鳴炮，表示正式佔領香港。這條小路成為今天的水坑口街。」對這天英國侵略軍司令在中國神聖的國土上插上米字旗宣示主權，任何一個有血性的中國老百姓都不會承認，都不會屈服，都不會接受被侵略、被佔領的國恥。這天之後180年的香港，竟有這麼一群喪盡天良的無恥之徒，興高采烈地紀念「香港誕辰」。而這班無恥之徒竟是每月領取港人血汗錢3萬多元過活的中華人民共和國香港特別行政區的區議員，真是荒天下之大謬！

之後的1899年4月14日，「英國殖民地者為了侵佔新界，鎮壓港人反抗，便在今天大埔及元朗發動了六日戰爭（4月14至19日），屠殺逾500港人。負責主其事的便是當時的輔政司駱克（即今天灣仔駱克道所「紀念」的人）。事後駱克還主張嚴懲反抗的港人。」請問黑暴「港獨」議員慶祝「香港誕辰」，是否說港人被英國侵略者屠殺不夠？欺凌不慘？

其實，黑暴「港獨」議員千方百計為他們的暴行找歷史和現實的合理依據，無非是想為靠暴力和恐怖主義上台合理化、合法化，更企圖由此延伸下去，代代相傳。只可惜去年中實施的《港區國安法》粉碎了他們的黃粱美夢。他們捏造「香港誕辰」日的行為，已涉嫌觸犯《港區國安法》煽動唆擺分裂國家罪行，請警方國安處就此立即跟進。