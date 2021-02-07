神州觀察：長租公寓頻爆煲　監管漏洞須堵塞

北京市住建委、市監局等5個政府部門近日聯合發布新規，就該市住房租賃企業經營活動中，收取租金環節增設更多限制，以防止該類企業發生債務危機後導致出現拖欠員工薪金、與房東及租客產生各種糾紛問題，力爭有效防範化解風險，切實保障各方利益。此舉更值得在各地廣泛而及時推廣，因為近年關於長租公寓平台爆煲現象頗為頻密，背後都與某些明顯存在的監管漏洞有關，須全面堵塞。

譬如新規要求出租方此後不得向租客預收多過3個月的租金，禁止「長收短付」等經營模式，以防止形成「資金池」，及建立押金託管制度，放貸機構不得直接發放貸款予住房租賃企業等舉措就很有必要。須知近年相繼出事的長租公寓平台多是通過「租金貸」一次性收取租客半年、一年甚至多年租金，卻與房東實行按月繳付，達致截留圈錢目的，然後用於野蠻擴張、搶佔更多市場份額，而這些錢則是游離於監管之外，甚至被拿去揮霍亦未可知；總之只要沒被用於正常的租賃經營，或是擴張過程中遇到客源短缺等問題，勢必造成資金鏈斷裂，導致爆煲或跑路，最終留下「一地雞毛」。

像早前出事的「蛋殼公寓」被指負債超過30億元，錢無非就是這樣毫無阻礙圈回來的，以致連累員工遭欠薪，房東及租客衝突四起，聚集到政府門前維權鬧事之餘，更導致租客揮刀向房東、縱火燒屋、跳樓自殺等惡性後果。近日又一間長租公寓服務平台「蘑菇租房」傳出爆煲消息，再有數十名來自全國各地的房東聚集在該公司於上海靜安區的總部辦公室追討租金，估計涉額達數百萬元，而涉事公司總部已人去樓空，接下來不知各方又會爆出多少衝突糾紛，以及對社會帶來怎樣的風險隱患。

對於一些內心貪婪、極不安分的長租公寓企業來說，在擴張房源、搶佔市場份額的過程中採取「高收低租」這種違背經濟規律、被指是只虧不賺、飲鴆止渴的瘋狂方式，而要實現這種圈錢遊戲，就得採用「拉人頭」的傳銷手法進行維繫，到頭來又是不折不扣的「龐氏騙局」，從而形成一個個泡沫經濟，遲早要爆。該類野蠻操作及危機亦普遍存在於內地教育培訓機構，使得該領域面臨着同樣的監管漏洞，加之此前的P2P頻繁爆雷事件，愈發凸顯當局的監管不力與無能。

爆煲後各方的法律責任認定、理賠等問題亦須釐清，包括長租公寓的經營資質、登記審批問題，公寓方與房東、租客、放貸機構之間的合同、借貸關係等方面，不能總待事發後以行政命令房東不准趕走租客，或是出現借貸方不予清結貸款，或是不知、不願進行司法救助，從而令問題更趨惡化。