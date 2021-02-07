正論：花市開鑼冷清清　年關難過愁滿城

一年之計在於春。春節是中國人最重視的傳統節日，人們無不盼望新一年有個好開始，無奈今年新春卻是事與願違。全港15個年宵花市昨日開鑼，在港府嚴控人流等防疫措施下，攤位大減一半，場面冷冷清清。過去人山人海的「海味街」同樣人流遜於往年，連帶其他辦年貨的熱門地點，生意也是無復當年勇。當一橋之隔的深圳和澳門，人們可以脫下口罩過一個喜氣洋洋的新春，香港卻因為港府抗疫無能，市民連外出食餐團年飯都沒有着落，更憂隨時禁足強檢掃興過年。百業不興，年關難過，生為港人，何能不哀！

維園花市一直是全港最熱鬧的年宵市場，但昨日所見，氣氛與往年有若天壤之別。在港府「唔搞又搞」之下攤位大減，只剩下球場兩旁設有銷售年花的攤檔，而且熟食和乾貨攤檔欠奉，不僅檔販大失預算，市民亦覺得不能盡興，慨嘆沒有氣氛。尤其是當局實施人流管制，市民入場前需測量體溫，當局亦在入口設紅外線感應器監察入場人數，顯示綠燈即人流較少，市民可直接入場；黃燈和紅燈就代表人流較多，需取票輪候，惟取票機制混亂，有市民預先在網上取票卻不成功，未入場已憋了一肚子悶氣。另外，不少市民出於防疫需要，匆匆逛一圈，草草買下一兩棵年花便急急撤退，花檔東主預料今年生意大跌三成，首日已要劈價促銷。

一節見則百節知。如果年宵市場是年關市道的寒暑表，已可預示各行各業也不好過。本報記者又到有「海味街」之稱的中上環一帶視察市民辦年貨情況，儘管有海味店東主表示，本地客的生意跟往年差不多，但人流明顯減少，市民都不願意人逼人長時間逗留，熱鬧氣氛大減。更因為中港至今未能通關，內地豪客「爆買」不再，有商戶坦言生意一落千丈，單靠本地客難以支撐。更不必說，經濟不景，市民都捂實荷包過年，辦年貨不若往年「爽手」，連買年花、買新衫的預算也比往年縮水，如果說今個新年商界一片愁雲慘霧，絕對沒有誇張。

最愁的當然還有餐飲業。港府將禁堂食令延長至大年初六，令業界最後一絲希望也告幻滅。由損失聖誕節的餐飲生意，到團年飯的生意也告泡湯，再到年初二煙花匯演取消，餐飲預訂接連遭受重挫，單是取消團年飯及春茗等活動已重創業界逾七成營業額，整個業界迄今損失達170億元，簡直到了奄奄一息的地步。業界代表指出，疫情下已有逾2,300間食肆結業，數以萬計的從業員丟掉飯碗，預料新春過後結業潮將如怒潮湧至，失業率勢必進一步推高，寧不悲乎！

屋漏偏逢連夜雨。在百業一片哀鳴下，港府「斬件式」封區禁足變本加厲，昨晚為連續第7晚突襲式封區，這樣下去，市民隨時連吃一頓團年飯、到親友家拜個年都膽戰心驚。顯而易見，港府過去一年抗疫軟手軟腳，虛應故事，以致疫情遲遲無法受控，終於激起中央不滿，在中央施壓下，不得不裝模作樣積極檢測。奈何「斬件式」強檢不僅擾民，而且成效不彰，已連續多日沒有在禁足區檢測出確診個案。難怪有在圍封區域內的餐廳老闆大感憤怒，入稟小額錢債審裁處要求港府為封區停業作出賠償。港府「盲目式」封區強檢，激起的民怨愈演愈烈，一旦連新春都要市民在強檢中度過，民怨火山不大爆發才怪。

更何況，香港除了面對新冠肺炎疫情，還要面對種種內憂外患。反修例黑暴由前年延續到去年，暴徒無法無天，幾乎將香港推入萬丈深淵，直至中央祭出《港區國安法》，才有效震懾群魔，令社會稍稍恢復平靜。但也只是暫時性，反中亂港勢力並沒有遭受根本性打擊，國安重犯黎智英的保釋上訴案還未有最終結果，要是司法繼續暗中護航，再次上演捉放曹鬧劇，香港勢必亂上加亂。

所見既可駭，所聞良可悲。過去香港被視為福地，每次遭遇危機劫難都能化險為夷，甚至再創高峰，但近年不靈光了。君不見，疫情爆發一年，依然反反覆覆，昨日又新增19宗確診，斷尾無期。最令人不齒的是，無能廢官不但不以抗疫失敗為恥，反而厚顏戀棧權位，賴死不走，連推出失業援助金也錙銖必較，斷然拒絕，懶理基層死活，堪稱無恥。

鼠去牛來，病毒兇惡，經濟尋底，官僚無能，社會無知。香港由福地淪為亂地，說到底是人的問題。要走出困局，中央斷斷不能坐視不理，必須果斷出手，為特區撤換無能廢官！