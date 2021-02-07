功夫茶：證據確鑿不認罪　漢奸黑暴攞嚟衰

法律面前，人人平等，無論大人細路，乜嘢國籍，攞特區護照定BNO，犯咗法就要受到懲罰，但反對派煽動下，一班後生仔，毛都未出齊，老竇老母辛辛苦苦供書教學，好做唔做，走去做黑衣暴徒，學人搞「裝修」破壞、「私了」傷人，真係傷盡父母心。

細路唔聽家長教，師長又黃絲充斥，學壞易過學好，惟有執法者出手。警務處處長鄧炳強尋日談及罪案數字上升，都好語重心長咁表示，去年頭9個月拉咗1,852名犯刑事罪嘅18歲以下人士，其中150人接受警司警誡，即係可以唔留案底，保住前途，知錯能改，善莫大焉。呢批肯悔改嘅年輕人主要涉及盜竊及打交嘅案件，但係有唔少後生仔，喺反修例事件被捕，有片有相做證，打風打唔甩，但就死不認罪，唔肯為自己罪行承認責任，咁又點樣叫人畀機會佢哋？

鄧炳強解釋，要接受警司警誡，首先要承認事實同埋有悔意，但係喺反修例事件被捕嘅青少年，好少會講話或承認事實。呢啲𡃁仔平時講嘢牙斬斬，點解無啦啦啞咗？睇嚟又係喺網上睇埋啲不負責任嘅蠶蟲師爺教路，教佢哋被捕後唔好講嘢，只要大聲講自己名字就會有律師嚟幫手。連律政司檢控官都出書教黑暴逃避法律責任，認真教壞細路。

不過要數荼毒青少年嘅始祖，點少得壹傳媒大漢奸黎智英！旗下刊物包括毒果日報誨淫誨盜，鼓吹反中亂港，成日叫上街搞事，漢奸黎自己不單止唱衰香港，認埋「為美國而戰」，官媒認證叛國禍港四人幫之首，有咁耐風流，有咁耐折墮，依家官司纏身，被扣押喺赤柱監房，成日出出入入法庭，佢被控欺詐及違反《港區國安法》，罪行嚴重，但高院法官竟然畀佢保釋，市民關注佢會唔會走佬，唔少團體喺法院外發起請願，要求依法嚴懲黎智英。

終審法院星期二會就律政司提出嘅保釋上訴頒判詞，內地官媒再一次數臭黎智英同壹傳媒罪狀，包括長期無中生有誤導公眾製造恐慌，煽動暴力、美化暴徒、抹黑港警。呢啲人叛國亂港，唔會有好下場，今日深陷牢獄之災，早已在意料之中。

黎智英罪孽深重，惡貫滿盈，臨老唔過得世，係咎由自取，唔抵可憐。佢自己衰就算，仲要連累屋企人，日日頻撲探監，為佢擔心，而且身為漢奸子女，成世抬唔起頭做人。早知今日，何必當初，自己都係為人父母，己所不欲，勿施於人，點解要毒害人哋子女？功夫茶希望啲小朋友睇清楚跟漢奸做黑暴嘅下場，趁有機會認錯，就要好好把握。切記，做唔到社會精英，都唔好學黎智英！