世界視線：歐洲步調不一致　拜登遏華有阻力

美國總統拜登發表任內首個重要外交政策演說，形容中國是美國「最嚴峻的競爭對手」，但在「符合美國利益的情況下」，準備好與北京合作。另一方面，拜登強調外交已回歸成為美國的重心，顯示華府將回歸奧巴馬時代的傳統，聯合盟友圍堵打壓中國。

然而幾乎就在同一時間，法國總統馬克龍表明，歐洲不會無條件緊隨華府的指揮棒，顯示拜登聯歐制華的如意算盤未必能打得響。馬克龍日前在一個網上研討會上表示，即使歐盟因共同價值觀而與美國走得更近，也不應與美國聯合起來對付中國。他警告，聯合對抗中國將極可能引發衝突，只會適得其反。

眾所周知，經歷特朗普當政的4年，歐、美關係陷入前所未有的低谷。例如在北約軍費問題上，特朗普政府時不時敲打歐盟諸國，要求增加在防務經費上的負擔，甚至從德國撤出美軍，這讓歐盟領袖意識到，一味依附華盛頓，自己將失去話語權，馬克龍因此提出了建立「歐洲軍」的建議。

除了馬克龍，德國總理默克爾亦一再表示，歐洲要走自己的路，而且不只是嘴上說說，更有實際行動，《中歐投資協定》正是在默克爾幕後推動下，於去年年底敲定，成為歐洲對即將入主白宮的拜登的「大禮」。以德國人的務實性格，決不會因配合美國打壓中國的戰略，而犧牲自身國家利益。最典型的例子，是柏林頂住華府壓力，積極推進由俄羅斯輸入天然氣的「北溪2號」管道。在對華立場方面，德國作為以出口為主導的國家，14億的龐大市場有多重要，不言而喻。以德國最強大的汽車工業為例，龍頭巨企福士的收入，就有約一半來自中國。值得注意的是，有望於今年接班默克爾的基民盟黨魁拉舍特，在對華政策上同樣被外界視為務實派。

這也是歐洲作為中、美以外第3勢力的必由之路：游走兩強之間，增加作為「關鍵少數」的籌碼，尋求自身利益的最大化。在這種情況下，拜登政府想單憑「道德感召」，要求歐洲做美國的「反華啦啦隊」，顯然不切實際。