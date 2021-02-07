中國應反制立陶宛，但對於烏克蘭卻應採取高智慧的政治處理。

烏克蘭與立陶宛不同，國內反共右派勢力根深柢固，只是集中於西部農業區，主因是受波蘭裔、波蘭政治文化和波蘭政府的影響，部分地區是從波蘭分割出來，歷史上的疆域糾纏很久。

在蘇共「十月革命」、第二次世界大戰時，烏克蘭的右派民族主義者都曾附從外國侵略軍助紂為虐，反俄反共的情緒濃厚，也易被美國收買。相反地，東部工業地區，俄裔、俄國語言文化和俄國工業分工關係，經濟先進，親俄親共，但在蘇聯分裂，烏克蘭獨立後損失最大。

烏克蘭獨立後，採美國建議的震盪療法式的市場自由化。一如俄羅斯，國有資產大量流失，形成多個寡頭壟斷，把財富轉移國外。政治上如俄國葉利欽時代的極度貪腐，卻沒有普京的強人政治來收拾殘局。總統選舉雖再次選出有心整頓的人物，惜缺乏強大政治支持，敗於美國連續策動的顏色革命。美國且企圖將烏克蘭納入歐盟和北大西洋公約的軍事組織，一如立陶宛。俄羅斯被迫收回克里米亞，和支持東部工業省份的分裂。

烏克蘭人民總的是不滿社會經濟落後，不滿寡頭壟斷集團，卻缺強而有力的政治運動，鬥不過美國用幾億美元資助幾百極右派用暴民政治推翻民選政府。不過，兩次顏色革命還鎮壓不了烏克蘭人民，還是要在選舉中反抗。這應該是烏克蘭突破當前困境的希望所在。

中國已受益於烏克蘭軍事技術的轉移，和科研人才來華工作。與烏克蘭社會的關係沒有俄羅斯的歷史恩怨，正好容易介入。關鍵是協助該國重振經濟，用市場經濟的發展來抗衡寡頭壟斷集團的勢力。

這樣的政策對中國來說便不能是企業的重商主義，而應從推動烏克蘭發展出發。

一是幫助烏克蘭建設連接全國東西和出國的交通基建，使烏克蘭成為中歐貿易的大通道。以此整合東西地區的經濟，增強本地產品出口，以及以中歐貨物轉運收益來抵銷俄歐天然氣過境減少帶來的財政損失。

二是用中國低廉的工業品來替代昂貴的歐洲進口，減低當地的生活與生產成本。

三是在西部促成農產品出口中國，在東部投資中小工業生產，同時推動兩個地區的經濟與就業。

總攬的政策是中國與烏克蘭簽自由貿易、投資和科技文化的協議，也借香港來打開烏克蘭的國際金融發展與改革。這是以發展經濟來改變當地政治和中烏地緣戰略合作，也有助紓減俄烏的矛盾。