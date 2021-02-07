拜登政府日前首次聲稱「一個中國」的政策沒有變，與此同時，拜登上台後，首次有美國神盾驅逐艦穿過台灣海峽。對拜登政府言行，北京照例譴責，強調「一個中國」原則不容冒犯。接下來，相信北京會針鋒相對，海空軍力會繼續「圍島常態化巡航」，回敬老美的挑釁。

而台灣方面則很能讀懂拜登政府的「一中政策不變」，又吃了一顆定心丸。台灣陸委會副主任說，美國的「一中政策」與大陸的「一中原則」是有明顯差異的。他說，前者包含許多元素，包括「台灣關係法」，包括「對台六項保證」，包括要求大陸不得對台施壓等等。而北京的「一中原則」，是強調中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的部分。這位副主任還聲稱「台灣從來不是中國的一部分」，暗示北京用「一中原則」譴責老美的「一中政策」沒有瞄準目標。

確乎，老美一直在用所謂「一中政策」干預中國內政。北京「講原則」，老美跟北京「玩政策」，擬將「一中原則」抽空，把中美外交關係弄成空洞軀殼，這就是山姆大叔在中美之間、台美之間使用的虛實手段。其根本作用，是要「強化台灣」，把它打造成對付和遏制中國的一枚棋子，老美知道海峽兩岸的分離分裂狀況對它最為有利。

說到「一中原則」，老美從來就是不以為然。早在70年前，國民黨退守台灣，「中華民國」成了「割據政權」，老美就鼓吹「台灣地位未定論」，不把台灣視為中國不可分割的部分。到了上個世紀70年代，尼克遜總統要和北京「破冰」，共同對付蘇聯時，還對北京的「一個中國」原則支支吾吾，含含糊糊，在中美聯合公報中只肯用「海峽兩岸的中國人都認為只有一個中國」來表述。之後，迫於國際形勢和中美建交需要，才接受「一中原則」。

然而，老美還是很不甘心，還要千方百計利用台灣「以華制華」，在「一中政策」的掩護下大做文章。